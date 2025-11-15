USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Россия и Украина готовятся к крупному обмену пленными

21:27 766

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о достигнутых договорённостях по освобождению из российского плена 1 200 украинцев. Об этом он написал в Telegram.

По словам Умерова, по поручению президента Украины он провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для восстановления процесса обменов. В результате стороны согласились активировать стамбульские договоренности, предусматривающие освобождение 1 200 человек.

Он отметил, что в ближайшее время состоятся технические консультации, на которых будут согласованы процедурные и организационные детали. Умеров подчеркнул, что работа ведется без перерывов, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, смогли встретить новогодние и рождественские праздники дома.

11 ноября Умеров прибыл в Турцию для «разблокирования вопроса обменов».

По итогам трех раундов переговоров в Стамбуле ранее достигались договорённости об обмене «всех на всех» по категориям тяжелораненых и тяжелобольных, а также военных в возрасте до 25 лет. С учётом сложности переговоров этот формат был выделен в отдельное направление.

Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
23:16 171
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
22:07 960
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 5096
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
20:30 3101
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
14:06 4445
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
20:46 1743
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 6088
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5658
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 1286
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 2095
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 2703

