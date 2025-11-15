Россия и Украина готовятся к крупному обмену пленными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о достигнутых договорённостях по освобождению из российского плена 1 200 украинцев. Об этом он написал в Telegram.

По словам Умерова, по поручению президента Украины он провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для восстановления процесса обменов. В результате стороны согласились активировать стамбульские договоренности, предусматривающие освобождение 1 200 человек.

Он отметил, что в ближайшее время состоятся технические консультации, на которых будут согласованы процедурные и организационные детали. Умеров подчеркнул, что работа ведется без перерывов, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, смогли встретить новогодние и рождественские праздники дома.

11 ноября Умеров прибыл в Турцию для «разблокирования вопроса обменов».

По итогам трех раундов переговоров в Стамбуле ранее достигались договорённости об обмене «всех на всех» по категориям тяжелораненых и тяжелобольных, а также военных в возрасте до 25 лет. С учётом сложности переговоров этот формат был выделен в отдельное направление.