Зеленский: Россия провалила сроки захвата Покровска

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями сектора обороны и безопасности, на котором заслушали доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки о ситуации на фронте, планах России на ближайшие месяцы и внутренней ситуации в РФ.

По словам Зеленского, руководитель ГУР Кирилл Буданов проинформировал о положении на угрожающих участках фронта, военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает российская армия. Президент отметил, что Россия не выполнила очередные сроки, определенные руководством РФ для захвата Покровска и Купянска, и они вновь были перенесены.

На совещании были обозначены ключевые направления обороны Украины на ближайшие недели и согласованы дополнительные меры в рамках подготовки к зимнему периоду. Зеленский также сообщил, что Украина продолжит применять «дальнобойные санкции», над реализацией которых работают специальные службы и Вооруженные силы.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил об актуальной политической ситуации в России, общественных настроениях, положении вокруг руководства страны и экономических условиях.

Зеленский добавил, что Украина готовится к координации с ключевыми партнерами в дипломатической сфере с учетом обновленных оценок ситуации и разрабатывает меры, направленные на усиление дипломатической активности.