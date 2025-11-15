USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Зеленский: Россия провалила сроки захвата Покровска

21:47 1011

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями сектора обороны и безопасности, на котором заслушали доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки о ситуации на фронте, планах России на ближайшие месяцы и внутренней ситуации в РФ.

По словам Зеленского, руководитель ГУР Кирилл Буданов проинформировал о положении на угрожающих участках фронта, военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает российская армия. Президент отметил, что Россия не выполнила очередные сроки, определенные руководством РФ для захвата Покровска и Купянска, и они вновь были перенесены.

На совещании были обозначены ключевые направления обороны Украины на ближайшие недели и согласованы дополнительные меры в рамках подготовки к зимнему периоду. Зеленский также сообщил, что Украина продолжит применять «дальнобойные санкции», над реализацией которых работают специальные службы и Вооруженные силы.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил об актуальной политической ситуации в России, общественных настроениях, положении вокруг руководства страны и экономических условиях.

Зеленский добавил, что Украина готовится к координации с ключевыми партнерами в дипломатической сфере с учетом обновленных оценок ситуации и разрабатывает меры, направленные на усиление дипломатической активности.

Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
23:16 174
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
22:07 961
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 5096
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
20:30 3101
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
14:06 4445
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
20:46 1743
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 6088
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5659
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 1286
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 2097
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 2703

