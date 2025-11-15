Взрыв в Пакистане: погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще столько же получили ранения в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в пакистанском городе Хайдарабад. Об этом сообщил телеканал Samaa TV.

По его информации, прибывшим на место пожарным расчетам удалось локализовать возгорание. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Зданию фабрики причинен значительный ущерб.

По словам представителей местных властей, взрыв произошел на подпольном предприятии, построенном среди полей на берегу реки. Проводится расследование обстоятельств происшествия.