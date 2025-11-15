USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Угроза взрыва в студии французского телеканала

22:11 356

Вещание французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV было нарушено из-за сообщения с угрозой взрыва здания, в котором расположена его студия.

Oб этом сообщила газета Le Parisien.

Согласно информации, ведущим пришлось покинуть студию после того, как в 15:19 по местному времени (18:19 по Баку) в здании телеканала была объявлена эвакуация персонала. Полицейские вместе с группой саперов прибыли к расположенному в XV округе зданию. Проверка была начата, когда некий интернет-пользователь заявил, что здание, в котором находится студия телеканала, взорвется в 15:15 по местному времени.

Сейчас в эфире BFMTV транслируются его старые документальные фильмы. Телеканал также опубликовал заявление в соцсети X, в котором изменения в сетке вещания объясняются "угрозой безопасности".

"В нашем здании объявлена эвакуация из-за угрозы безопасности. Полиция прибыла на место для проверки. Трансляция наших передач приостановлена на всех каналах [медиагруппы] RMC BFM. Наши команды стараются восстановить вещание как можно скорее", - говорится в сообщении.

Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
23:16 178
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
22:07 964
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 5098
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
20:30 3103
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
14:06 4445
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
20:46 1745
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 6090
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5659
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 1288
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 2097
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 2704

