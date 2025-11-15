USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции

наш комментарий
Айдын Керимов, автор haqqin.az
22:07 966

Греция вступила в новый этап стратегического перевооружения, который уже называют крупнейшим после завершения холодной войны. Афины демонстративно смещают военный баланс в Восточном Средиземноморье, выстраивая эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, насыщенную израильскими технологиями и ориентированную на отражение высокоточных угроз, исходящих, прежде всего, со стороны Турции.

На первый взгляд, речь идет об обычной оружейной сделке между Грецией и Израилем. На самом же деле — о глубокой военной интеграции двух государств, чьи интересы в регионе синхронизировались за последние годы почти идеально.

Реализация программы «Щит Ахиллеса» создаст новую линию противовоздушного контроля в Восточном Средиземноморье, ощутимо ограничив свободу маневра Турции и усилив влияние Израиля в архитектуре западной безопасности

Программа «Щит Ахиллеса» станет ядром новой греческой архитектуры ПВО, рассчитанной до 2036 года. Из почти 28 миллиардов евро, которые Греция намерена вложить в модернизацию своих вооруженных сил, около 3 миллиардов пойдут на построение многоуровневой противовоздушной обороны — от перехвата беспилотников до отражения баллистических угроз. Израильские системы в этой конфигурации занимают ключевое место: Афины ведут переговоры о закупке 36 пусковых установок PULS производства Elbit Systems, а также о поставках новейших зенитных комплексов, способных заменить устаревшие советские системы «Оса», «Тор-М1» и С-300.

PULS — не просто реактивная артиллерия, а многоцелевой ракетный комплекс с высокой точностью наведения, способный вести огонь боеприпасами разной дальности — от 40 до 300 километров. В контексте восточной границы Греции это означает возможность глубинного сдерживания турецкой группировки в Эгейском регионе, а при необходимости — проведение контрбатарейных операций на внушительном удалении.

Встраивание Израиля в греческий оборонный контур выглядит логичным продолжением сотрудничества, которое уже включает в себя управление совместным учебным авиацентром в Каламате, регулярные двусторонние и многонациональные учения, а также тесное взаимодействие спецслужб. Важным элементом остается стратегический треугольник Греция–Кипр–Израиль, вокруг которого формируется энергетическая и военно-политическая ось Восточного Средиземноморья.

PULS — не просто реактивная артиллерия, а многоцелевой ракетный комплекс с высокой точностью наведения, способный вести огонь боеприпасами разной дальности — от 40 до 300 километров

На этом фоне резкое обострение отношений между Анкарой и Иерусалимом создало для Афин окно возможностей: Израиль усиливает кооперацию с греко-кипрским лагерем, закрепляя свое присутствие в регионе как часть западной архитектуры безопасности.

Обсуждаемые сейчас системы ПВО для Греции могут включать также израильскую лазерную технологию «Маген Ор», способную обеспечивать дешевый и практически неограниченный по боезапасу перехват беспилотников и минометных боеприпасов. Для Греции, регулярно сталкивающейся с насыщением своего воздушного пространства турецкими беспилотниками Bayraktar и Akinci, подобная технология может стать критическим фактором.

Параллельно Афины укрепляют свои ВВС и ВМС: закупают американские и европейские истребители, новые фрегаты и подводные лодки. Таким образом формируется многокомпонентная система сдерживания, ориентированная на противодействие Турции в нескольких доменах — воздушном, морском и ракетном.

Обсуждаемые сейчас системы ПВО для Греции могут включать также израильскую лазерную технологию «Маген Ор», способную обеспечивать дешевый и практически неограниченный по боезапасу перехват беспилотников и минометных боеприпасов

С точки зрения оперативного анализа Афины стремятся создать зону, в которой Турция потеряет преимущество в скорости развертывания сил, - профессиональные военные называют это «быстрым оперативным доступом». Комплекс PULS, дополненный современными зенитными ракетными системами и средствами радиоэлектронной борьбы, способен нарушить этот баланс, осложнив Анкаре проведение блиц-операций в спорных районах Эгейского моря.

Прогнозы на среднесрочную перспективу свидетельствуют о том, что греко-израильское военное сотрудничество не ограничится поставками PULS. Ожидается расширение взаимодействия в сфере интегрированных систем ПВО, наземного разведывательного оборудования, морской безопасности и противодроновых технологий. Израиль становится одним из главных технологических поставщиков для греческой обороны, и это фундаментально меняет конфигурацию сил в Восточном Средиземноморье.

Ускорение модернизации греческой армии свидетельствует и о другом: Афины трезво оценивают потенциал Турции, которая одновременно развивает собственные беспилотные платформы, баллистические программы и проекты по созданию национальных систем ПВО дальнего действия. Две противоборствующие страны вступили в фазу «симметричного наращивания», где технологическое превосходство становится главным инструментом стратегического сдерживания.

Афины стремятся создать зону, в которой Турция потеряет преимущество в скорости развертывания сил, - профессиональные военные называют это «быстрым оперативным доступом»

В ближайшие годы греческо-израильский союз может оказаться одним из ключевых факторов, определяющих оперативную среду в регионе. Реализация программы «Щит Ахиллеса» создаст новую линию противовоздушного контроля в Восточном Средиземноморье, ощутимо ограничив свободу маневра Турции и усилив влияние Израиля в архитектуре западной безопасности.

Если этот проект будет реализован в полном объеме, регион получит новую реальность: многоуровневую интегрированную систему обороны Греции, способную не только реагировать на угрозы, но и формировать стратегическое пространство, в котором инициатива уже однозначно будет не на стороне Анкары.

Читайте по теме

Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 04:00 16189
Похоже, Турция с Израилем столкнется на Кипре наша аналитика, все еще актуально
17 октября 2025, 16:46 6577
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 4216
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
23:16 183
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
22:07 967
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 5098
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
20:30 3105
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
14:06 4445
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
20:46 1745
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 6091
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5659
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 1288
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 2097
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 2704

ЭТО ВАЖНО

Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
23:16 183
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
22:07 967
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 5098
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
20:30 3105
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
14:06 4445
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
20:46 1745
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 6091
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5659
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 1288
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 2097
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 2704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться