Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции

Греция вступила в новый этап стратегического перевооружения, который уже называют крупнейшим после завершения холодной войны. Афины демонстративно смещают военный баланс в Восточном Средиземноморье, выстраивая эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, насыщенную израильскими технологиями и ориентированную на отражение высокоточных угроз, исходящих, прежде всего, со стороны Турции. На первый взгляд, речь идет об обычной оружейной сделке между Грецией и Израилем. На самом же деле — о глубокой военной интеграции двух государств, чьи интересы в регионе синхронизировались за последние годы почти идеально.

Программа «Щит Ахиллеса» станет ядром новой греческой архитектуры ПВО, рассчитанной до 2036 года. Из почти 28 миллиардов евро, которые Греция намерена вложить в модернизацию своих вооруженных сил, около 3 миллиардов пойдут на построение многоуровневой противовоздушной обороны — от перехвата беспилотников до отражения баллистических угроз. Израильские системы в этой конфигурации занимают ключевое место: Афины ведут переговоры о закупке 36 пусковых установок PULS производства Elbit Systems, а также о поставках новейших зенитных комплексов, способных заменить устаревшие советские системы «Оса», «Тор-М1» и С-300. PULS — не просто реактивная артиллерия, а многоцелевой ракетный комплекс с высокой точностью наведения, способный вести огонь боеприпасами разной дальности — от 40 до 300 километров. В контексте восточной границы Греции это означает возможность глубинного сдерживания турецкой группировки в Эгейском регионе, а при необходимости — проведение контрбатарейных операций на внушительном удалении. Встраивание Израиля в греческий оборонный контур выглядит логичным продолжением сотрудничества, которое уже включает в себя управление совместным учебным авиацентром в Каламате, регулярные двусторонние и многонациональные учения, а также тесное взаимодействие спецслужб. Важным элементом остается стратегический треугольник Греция–Кипр–Израиль, вокруг которого формируется энергетическая и военно-политическая ось Восточного Средиземноморья.

На этом фоне резкое обострение отношений между Анкарой и Иерусалимом создало для Афин окно возможностей: Израиль усиливает кооперацию с греко-кипрским лагерем, закрепляя свое присутствие в регионе как часть западной архитектуры безопасности. Обсуждаемые сейчас системы ПВО для Греции могут включать также израильскую лазерную технологию «Маген Ор», способную обеспечивать дешевый и практически неограниченный по боезапасу перехват беспилотников и минометных боеприпасов. Для Греции, регулярно сталкивающейся с насыщением своего воздушного пространства турецкими беспилотниками Bayraktar и Akinci, подобная технология может стать критическим фактором. Параллельно Афины укрепляют свои ВВС и ВМС: закупают американские и европейские истребители, новые фрегаты и подводные лодки. Таким образом формируется многокомпонентная система сдерживания, ориентированная на противодействие Турции в нескольких доменах — воздушном, морском и ракетном.

С точки зрения оперативного анализа Афины стремятся создать зону, в которой Турция потеряет преимущество в скорости развертывания сил, - профессиональные военные называют это «быстрым оперативным доступом». Комплекс PULS, дополненный современными зенитными ракетными системами и средствами радиоэлектронной борьбы, способен нарушить этот баланс, осложнив Анкаре проведение блиц-операций в спорных районах Эгейского моря. Прогнозы на среднесрочную перспективу свидетельствуют о том, что греко-израильское военное сотрудничество не ограничится поставками PULS. Ожидается расширение взаимодействия в сфере интегрированных систем ПВО, наземного разведывательного оборудования, морской безопасности и противодроновых технологий. Израиль становится одним из главных технологических поставщиков для греческой обороны, и это фундаментально меняет конфигурацию сил в Восточном Средиземноморье. Ускорение модернизации греческой армии свидетельствует и о другом: Афины трезво оценивают потенциал Турции, которая одновременно развивает собственные беспилотные платформы, баллистические программы и проекты по созданию национальных систем ПВО дальнего действия. Две противоборствующие страны вступили в фазу «симметричного наращивания», где технологическое превосходство становится главным инструментом стратегического сдерживания.