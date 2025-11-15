Подоляк: Коррупция - неотъемлемая часть современной экономики

Коррупционные скандалы вызывают эмоциональные реакции, однако коррупция остается частью современной экономики. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, любые коррупционные случаи вызывают «максимально эмоциональные реакции», что является нормальной реакцией общества. Подоляк отметил, что подобные ситуации происходят как в либеральных демократиях, так и в авторитарных системах, и «коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики».

Он подчеркнул, что важнейшим фактором является скорость и конкретность действий государства. Подоляк заявил, что Украина демонстрирует оперативную реакцию: в течение нескольких дней появляются решения президента и государственных институтов в отношении подозреваемых. При этом расследования продолжаются, но уже выдвигаются подозрения, принимаются политические, санкционные и юридические меры.

По словам советника, такие действия свидетельствуют о зрелости государства.

Напомним, 10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками в "Энергоатом". Они проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В НАБУ заявили, что следователям удалось задокументировать деятельность "высокоуровневой преступной организации", участники которой выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В НАБУ выяснили, что подозреваемые требовали по 10-15% откатов с контрактов "Энергоатома". В ведомстве отметили, что фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разоблачение коррупционной схемы в энергетике. Он заявил, что любые результативные действия против коррупции очень необходимы.