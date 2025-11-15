Напряженность между Турцией и Грецией

Между Турцией и Грецией усилилось напряжение после того, как Военно-воздушные силы Греции опубликовали в соцсети X подборку фотографий транспортных самолетов с подписью Photos of the Day! и хештегом #C130 — спустя несколько часов после катастрофы турецкого самолета C-130, в которой погибли 20 военнослужащих.

В Турции публикацию восприняли как неуместную и неуважительную по отношению к погибшим, что вызвало широкую общественную реакцию и резкую критику.

Министерство иностранных дел Турции назвало действия Афин недопустимыми и подчеркнуло, что подобные жесты недопустимы в контексте человеческой трагедии. Анкара вручила Греции официальную ноту протеста.

На фоне реакции общественности ВВС Греции удалили публикацию и разместили сообщение с соболезнованиями. Генеральный штаб ВС Греции также направил турецкой стороне официальное письмо с выражением сочувствия.