Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Напряженность между Турцией и Грецией

22:42 732

Между Турцией и Грецией усилилось напряжение после того, как Военно-воздушные силы Греции опубликовали в соцсети X подборку фотографий транспортных самолетов с подписью Photos of the Day! и хештегом #C130 — спустя несколько часов после катастрофы турецкого самолета C-130, в которой погибли 20 военнослужащих.

В Турции публикацию восприняли как неуместную и неуважительную по отношению к погибшим, что вызвало широкую общественную реакцию и резкую критику.

Министерство иностранных дел Турции назвало действия Афин недопустимыми и подчеркнуло, что подобные жесты недопустимы в контексте человеческой трагедии. Анкара вручила Греции официальную ноту протеста.

На фоне реакции общественности ВВС Греции удалили публикацию и разместили сообщение с соболезнованиями. Генеральный штаб ВС Греции также направил турецкой стороне официальное письмо с выражением сочувствия.

Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
23:16 191
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
22:07 970
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 5100
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
20:30 3108
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
14:06 4446
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
20:46 1746
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 6092
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5661
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 1289
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 2099
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 2707

