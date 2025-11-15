USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Путин и Нетаньяху созвонились

22:58 276

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая развитие событий в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, обсудили положение вокруг иранской ядерной программы, а также вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

