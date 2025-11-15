Мадуро предложил Трампу сделку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил президенту США Дональду Трампу сделку, согласно которой Соединенные Штаты могли бы получить контроль над значительной частью венесуэльских нефтяных запасов — крупнейших в мире, оцениваемых примерно в 300 млрд баррелей, — в обмен на предотвращение военного конфликта, сообщает The New York Times.

Отмечается, что в последние недели появлялась информация о прекращении этих переговоров. Однако, как заявил один из высокопоставленных представителей администрации США, диалог полностью не остановлен. По его словам, отправка в регион авианосца CVN-78 Gerald Ford призвана усилить позиции Трампа и предоставить дополнительный инструмент давления на Мадуро.