Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Мадуро предложил Трампу сделку

23:16

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил президенту США Дональду Трампу сделку, согласно которой Соединенные Штаты могли бы получить контроль над значительной частью венесуэльских нефтяных запасов — крупнейших в мире, оцениваемых примерно в 300 млрд баррелей, — в обмен на предотвращение военного конфликта, сообщает The New York Times.

Отмечается, что в последние недели появлялась информация о прекращении этих переговоров. Однако, как заявил один из высокопоставленных представителей администрации США, диалог полностью не остановлен. По его словам, отправка в регион авианосца CVN-78 Gerald Ford призвана усилить позиции Трампа и предоставить дополнительный инструмент давления на Мадуро.

Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
22:07
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
15:25
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
20:30
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
14:06
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
20:46
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
18:25
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину
12:43
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
20:26
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56

