G7 о скандале вокруг «Энергоатома»

Послы стран «Большой семерки» (G7) приветствовали готовность президента Украины Владимира Зеленского содействовать независимому расследованию коррупционных нарушений в «Энергоатоме», фигурантом которых стал бизнесмен Тимур Миндич — бывший партнер Зеленского по бизнесу. Об этом говорится в сообщении представительства G7 в Украине.

В заявлении подчеркивается, что послы «приветствуют готовность президента Украины Владимира Зеленского к сотрудничеству и поддержке независимого расследования НАБУ и САП» и рассчитывают на дальнейшее лидерство Украины в антикоррупционных реформах, которые являются важным элементом евроатлантической интеграции.

При этом представители G7 дали понять, что, несмотря на коррупционный скандал, страны группы намерены продолжать поддержку энергетической устойчивости Украины на фоне атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

15 ноября Зеленский заявил, что после публикации «пленок Миндича» крупнейшие государственные предприятия энергетического сектора пройдут полную перезагрузку: параллельно с финансовой проверкой будет полностью обновлено их руководство.

Коррупционный скандал вокруг «Энергоатома» вызвал серьезную политическую реакцию внутри Украины, однако западные партнёры, традиционно чувствительные к теме коррупции, на этот раз заняли более сдержанную позицию.

10 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы в «Энергоатоме», связанной с отмыванием средств и незаконным обогащением. По данным следствия, ущерб достигает миллиардов гривен. Куратором схемы назывался бизнесмен Тимур Миндич.

После появления информации о расследовании Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. Министр юстиции Герман Галущенко подал в отставку, а позже аналогичное заявление подала министр энергетики Светлана Гринчук. Оба чиновника были выведены президентом из состава СНБО.

