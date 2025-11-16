USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Фидан о близости мира на Южном Кавказе

00:11 330

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу A Haber.

По словам Фидана, регион близок к установлению устойчивого мира. Он также напомнил, что в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Фидан добавил, что Турция рассчитывает на возвращение в ближайшее время в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35. По его словам, «у президента США Дональда Трампа есть воля к решению этой проблемы», и Анкара надеется на скорое восстановление своего участия в проекте.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после приобретения российских ЗРС С-400. До выхода из проекта Анкара производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и отдельные системы для самолета.

Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 215
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2001
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 2970
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 1959
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 1819
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5500
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4041
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4612
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2260
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6500
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
15 ноября 2025, 12:43 6008

ЭТО ВАЖНО

Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 215
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2001
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 2970
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 1959
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 1819
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5500
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4041
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4612
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2260
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6500
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
15 ноября 2025, 12:43 6008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться