Фидан о близости мира на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу A Haber.

По словам Фидана, регион близок к установлению устойчивого мира. Он также напомнил, что в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Фидан добавил, что Турция рассчитывает на возвращение в ближайшее время в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35. По его словам, «у президента США Дональда Трампа есть воля к решению этой проблемы», и Анкара надеется на скорое восстановление своего участия в проекте.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после приобретения российских ЗРС С-400. До выхода из проекта Анкара производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и отдельные системы для самолета.