Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Украине грозит финансовый кризис

Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года из-за отсутствия новых траншей от Евросоюза. Об этом сообщает Handelsblatt, со ссылкой на высокопоставленных чиновников Еврокомиссии.

По данным издания, ЕС досрочно израсходовал весь объем ранее выделенных Украине средств. Последний транш в размере €4,1 млрд был перечислен Киеву на этой неделе. Резерв в €6 млрд, предназначенный на первый квартал 2026 года, также полностью исчерпан.

«Если мы быстро не обеспечим финансирование, Украина рухнет», - цитирует Handelsblatt одного из представителей Еврокомиссии. Ведомство назвало финансовые потребности Украины «огромными» и «неотложными».

Теперь Брюссель пытается в срочном порядке договориться с партнерами по G7 о досрочном перечислении части их кредитов ERA. У стран G7 остается от €10 до €20 млрд таких кредитов на 2026–2027 годы, значительная часть - у США. Еврокомиссия уже обратилась к США, Британии и Канаде с просьбой ускорить выплаты.

Ситуацию осложняет позиция Бельгии, которая продолжает блокировать создание нового европейского фонда поддержки Украины. Без решения этого вопроса и новых финансовых пакетов Киев, по оценке Еврокомиссии, не сможет избежать бюджетного кризиса в начале следующего года.

