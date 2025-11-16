Турция и Египет объединяются

На Ближнем Востоке редко случаются «чудеса», но сближение Египта и Турции выглядит именно так: то, что вчера казалось невозможным, сегодня оформляется в новую политическую реальность. Две региональные державы, которые годами смотрели друг на друга сквозь прицелы идеологических претензий и геополитических подозрений, внезапно начали двигаться навстречу — и не из дипломатической учтивости, а из понимания, что мир вокруг них меняется куда быстрее, чем они успевают реагировать.

Египетская газета «Аль-Ахрам» пишет, что отношения Каира и Анкары стали «ближе, чем когда-либо», но за этой сухой формулой скрывается куда более глубокий сдвиг. Регион вошел в фазу, где Египет и Турция уже не могут позволить себе роскошь взаимного отчуждения. Там, где их позиции расходятся — от Ливии до Восточного Средиземноморья, возникает вакуум, который мгновенно заполняют силы, не заинтересованные ни в стабильности, ни в суверенитете двух древних государств. Есть и исторический пласт: Каир и Анкара никогда не были чужими друг другу. Они связаны не только османским наследием, но и многовековыми семейными линиями, пережившими революции, смену режимов, военные перевороты и дипломатические бури. Эта скрытая ткань, всегда удерживавшая страны от окончательного разрыва, именно сегодня стала основой возвращающегося здравого смысла. Поворотным моментом стала война в секторе Газа, обнулившая прежние расчеты так же, как когда-то карту региона меняли Суэцкий кризис или падение Багдада. Палестинский вопрос — историческая ответственность для Египта и символ внешней политики для Турции — вдруг потребовал синхронности действий. В противном случае события могли бы развиваться без них, что неприемлемо ни для Каира, ни для Анкары. Именно поэтому министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Атти привез в Анкару не просто дипломатическую папку, а личное послание президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси. Эрдоган принял его сам — не в качестве формального жеста, а как признание того, что именно Турция и Египет должны определить контуры будущего урегулирования в Газе - от прекращения огня до параметров международного присутствия, которое может быть развернуто в секторе.