Турция и Египет объединяются

На Ближнем Востоке редко случаются «чудеса», но сближение Египта и Турции выглядит именно так: то, что вчера казалось невозможным, сегодня оформляется в новую политическую реальность.
Две региональные державы, которые годами смотрели друг на друга сквозь прицелы идеологических претензий и геополитических подозрений, внезапно начали двигаться навстречу — и не из дипломатической учтивости, а из понимания, что мир вокруг них меняется куда быстрее, чем они успевают реагировать.
Египетская газета «Аль-Ахрам» пишет, что отношения Каира и Анкары стали «ближе, чем когда-либо», но за этой сухой формулой скрывается куда более глубокий сдвиг. Регион вошел в фазу, где Египет и Турция уже не могут позволить себе роскошь взаимного отчуждения. Там, где их позиции расходятся — от Ливии до Восточного Средиземноморья, возникает вакуум, который мгновенно заполняют силы, не заинтересованные ни в стабильности, ни в суверенитете двух древних государств.
Есть и исторический пласт: Каир и Анкара никогда не были чужими друг другу. Они связаны не только османским наследием, но и многовековыми семейными линиями, пережившими революции, смену режимов, военные перевороты и дипломатические бури. Эта скрытая ткань, всегда удерживавшая страны от окончательного разрыва, именно сегодня стала основой возвращающегося здравого смысла.
Поворотным моментом стала война в секторе Газа, обнулившая прежние расчеты так же, как когда-то карту региона меняли Суэцкий кризис или падение Багдада. Палестинский вопрос — историческая ответственность для Египта и символ внешней политики для Турции — вдруг потребовал синхронности действий. В противном случае события могли бы развиваться без них, что неприемлемо ни для Каира, ни для Анкары.
Именно поэтому министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Атти привез в Анкару не просто дипломатическую папку, а личное послание президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси. Эрдоган принял его сам — не в качестве формального жеста, а как признание того, что именно Турция и Египет должны определить контуры будущего урегулирования в Газе - от прекращения огня до параметров международного присутствия, которое может быть развернуто в секторе.
Действуя вместе, Турция и Египет формируют альтернативный центр силы, способный перехватывать инициативу и задавать собственный формат переговоров — не на периферии, а в самом ядре ближневосточной политики. Сочетание амбиций Анкары участвовать в восстановлении Газы и контроля Каира над переходом Рафах превращает союз двух государств в фактор, способный изменить региональное равновесие.
Но природа этого сближения проста: играя друг против друга, Египет и Турция усиливали всех вокруг, кроме самих себя. Война в Ливии показала цену этого соперничества, Сирия продемонстрировала, как быстро запутывается узел, если тянуть его в разные стороны, а Восточное Средиземноморье - яркий пример того, как внешние игроки охотно занимают пространство, освобожденное двумя региональными державами.
Сегодня Египет и Турция не просто сближаются — они возвращают себе роль архитекторов ближневосточного порядка, в котором невозможно игнорировать ни войну в Газе, ни разрушительные процессы в Сирии, ни стратегическую роль морских маршрутов и энергетических коридоров.
И если нынешняя фаза сближения устоит перед будущими испытаниями, то она войдет в историю как редкий момент, когда две мусульманские державы, отбросив взаимные раны и амбиции, выбрали не борьбу за прошлое, а ответственность за будущее региона, который традиционно живет на границе между хаосом и порядком.