USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Турция и Египет объединяются

новый поворот
Айдын Керимов, автор haqqin.az
00:41 503

На Ближнем Востоке редко случаются «чудеса», но сближение Египта и Турции выглядит именно так: то, что вчера казалось невозможным, сегодня оформляется в новую политическую реальность.

Две региональные державы, которые годами смотрели друг на друга сквозь прицелы идеологических претензий и геополитических подозрений, внезапно начали двигаться навстречу — и не из дипломатической учтивости, а из понимания, что мир вокруг них меняется куда быстрее, чем они успевают реагировать.

Палестинский вопрос — историческая ответственность для Египта и символ внешней политики для Турции — вдруг потребовал синхронности действий. В противном случае события могли бы развиваться без них, что неприемлемо ни для Каира, ни для Анкары

Египетская газета «Аль-Ахрам» пишет, что отношения Каира и Анкары стали «ближе, чем когда-либо», но за этой сухой формулой скрывается куда более глубокий сдвиг. Регион вошел в фазу, где Египет и Турция уже не могут позволить себе роскошь взаимного отчуждения. Там, где их позиции расходятся — от Ливии до Восточного Средиземноморья, возникает вакуум, который мгновенно заполняют силы, не заинтересованные ни в стабильности, ни в суверенитете двух древних государств.

Есть и исторический пласт: Каир и Анкара никогда не были чужими друг другу. Они связаны не только османским наследием, но и многовековыми семейными линиями, пережившими революции, смену режимов, военные перевороты и дипломатические бури. Эта скрытая ткань, всегда удерживавшая страны от окончательного разрыва, именно сегодня стала основой возвращающегося здравого смысла.

Поворотным моментом стала война в секторе Газа, обнулившая прежние расчеты так же, как когда-то карту региона меняли Суэцкий кризис или падение Багдада. Палестинский вопрос — историческая ответственность для Египта и символ внешней политики для Турции — вдруг потребовал синхронности действий. В противном случае события могли бы развиваться без них, что неприемлемо ни для Каира, ни для Анкары.

Именно поэтому министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Атти привез в Анкару не просто дипломатическую папку, а личное послание президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси. Эрдоган принял его сам — не в качестве формального жеста, а как признание того, что именно Турция и Египет должны определить контуры будущего урегулирования в Газе - от прекращения огня до параметров международного присутствия, которое может быть развернуто в секторе.

С каким посланием Абдель-Атти приехал в Анкару?

Действуя вместе, Турция и Египет формируют альтернативный центр силы, способный перехватывать инициативу и задавать собственный формат переговоров — не на периферии, а в самом ядре ближневосточной политики. Сочетание амбиций Анкары участвовать в восстановлении Газы и контроля Каира над переходом Рафах превращает союз двух государств в фактор, способный изменить региональное равновесие.

Но природа этого сближения проста: играя друг против друга, Египет и Турция усиливали всех вокруг, кроме самих себя. Война в Ливии показала цену этого соперничества, Сирия продемонстрировала, как быстро запутывается узел, если тянуть его в разные стороны, а Восточное Средиземноморье - яркий пример того, как внешние игроки охотно занимают пространство, освобожденное двумя региональными державами.

Сегодня Египет и Турция не просто сближаются — они возвращают себе роль архитекторов ближневосточного порядка, в котором невозможно игнорировать ни войну в Газе, ни разрушительные процессы в Сирии, ни стратегическую роль морских маршрутов и энергетических коридоров.

И если нынешняя фаза сближения устоит перед будущими испытаниями, то она войдет в историю как редкий момент, когда две мусульманские державы, отбросив взаимные раны и амбиции, выбрали не борьбу за прошлое, а ответственность за будущее региона, который традиционно живет на границе между хаосом и порядком.

Читайте по теме

Выпад Египта против Турции. Что происходит? кипящий котел
23 июля 2025, 18:56 7832
Большой передел: Турция с Европой на Израиль. Россия с Китаем кивают новый поворот, все еще актуально
22 сентября 2025, 13:00 6227
Турция забирает весь Ближний Восток наш комментарий
12 ноября 2025, 12:02 4363
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 218
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2003
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 2970
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 1962
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 1819
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5500
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4044
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4612
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2260
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6501
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
15 ноября 2025, 12:43 6009

ЭТО ВАЖНО

Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 218
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2003
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 2970
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 1962
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 1819
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5500
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4044
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4612
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2260
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6501
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
15 ноября 2025, 12:43 6009
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться