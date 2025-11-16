USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Компания Трампа может войти в многомиллиардный проект Саудовской Аравии

00:46 191

Компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, ведет переговоры с представителями правительства Саудовской Аравии о партнерстве в сфере недвижимости, которое объединит бренд Трампа с проектом класса люкс, реализуемым королевством. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на гендиректора саудовской компании, возглавляющей проект.

Новость появилась на фоне ожидаемого визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белый дом, который должен состояться 18 ноября. В центре проекта стоимостью $63 млрд находится исторический город Эд-Диръия, который должен стать роскошным курортом с отелями, магазинами и офисами.

«Пока ничего не объявлено, но скоро будет», - заявил в интервью Джерри Инзерилло, гендиректор проекта развития Эд-Диръии и давний друг президента Трампа. Он добавил, что заключение сделки с Trump Organization - «лишь вопрос времени».

Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 219
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2005
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 2970
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 1962
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 1819
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5500
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4045
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4612
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2260
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6501
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
15 ноября 2025, 12:43 6010

