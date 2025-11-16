Компания Трампа может войти в многомиллиардный проект Саудовской Аравии

Компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, ведет переговоры с представителями правительства Саудовской Аравии о партнерстве в сфере недвижимости, которое объединит бренд Трампа с проектом класса люкс, реализуемым королевством. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на гендиректора саудовской компании, возглавляющей проект.

Новость появилась на фоне ожидаемого визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Белый дом, который должен состояться 18 ноября. В центре проекта стоимостью $63 млрд находится исторический город Эд-Диръия, который должен стать роскошным курортом с отелями, магазинами и офисами.

«Пока ничего не объявлено, но скоро будет», - заявил в интервью Джерри Инзерилло, гендиректор проекта развития Эд-Диръии и давний друг президента Трампа. Он добавил, что заключение сделки с Trump Organization - «лишь вопрос времени».