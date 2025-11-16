Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что, по его мнению, палестинского народа не существует. Он назвал палестинцев «сборищем иммигрантов из арабских стран» и выразил уверенность, что у этого понятия «нет исторической, археологической или фактической основы».

По словам министра, единственным возможным решением ситуации в секторе Газа является «поощрение добровольной эмиграции».

В то же время глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич выступил с критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В публикации в соцсети X он напомнил, что два месяца назад правительство обещало жестко реагировать на признание несколькими странами палестинского государства, однако до сих пор «предпочитает молчание». Смотрич отметил, что отсутствие реакции приводит к дипломатическим провалам.

Беспокойство Смотрича также связано с проектом резолюции, который США пытаются продвинуть в Совете Безопасности ООН. В тексте документа фигурирует термин «палестинское государство», что вызвало дополнительное недовольство среди представителей правого блока в Израиле.