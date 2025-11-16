USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что, по его мнению, палестинского народа не существует. Он назвал палестинцев «сборищем иммигрантов из арабских стран» и выразил уверенность, что у этого понятия «нет исторической, археологической или фактической основы».

По словам министра, единственным возможным решением ситуации в секторе Газа является «поощрение добровольной эмиграции».

В то же время глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич выступил с критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В публикации в соцсети X он напомнил, что два месяца назад правительство обещало жестко реагировать на признание несколькими странами палестинского государства, однако до сих пор «предпочитает молчание». Смотрич отметил, что отсутствие реакции приводит к дипломатическим провалам.

Беспокойство Смотрича также связано с проектом резолюции, который США пытаются продвинуть в Совете Безопасности ООН. В тексте документа фигурирует термин «палестинское государство», что вызвало дополнительное недовольство среди представителей правого блока в Израиле.

С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2006
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 2970
15 ноября 2025, 17:24 2970
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 1962
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 1820
15 ноября 2025, 22:07 1820
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5500
15 ноября 2025, 15:25 5500
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4046
15 ноября 2025, 20:30 4046
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4612
15 ноября 2025, 14:06 4612
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2262
15 ноября 2025, 20:46 2262
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6502
15 ноября 2025, 18:25 6502
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
15 ноября 2025, 12:43 6010
15 ноября 2025, 12:43 6010

