Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде

видео
01:03 95

В Волгограде вечером произошли инциденты, связанные с атакой беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщениям местных пабликов, целью дронов могли быть объекты нефтепереработки, включая НПЗ.

Местные жители сообщают о звуках работы системы противовоздушной обороны в черте города. По предварительной информации, ПВО сработала в районе жилых домов. Данных о пострадавших или разрушениях официальные власти пока не приводят.

Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на работу в связи с воздушной обстановкой.

Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 224
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2006
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 2970
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 1962
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 1821
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5500
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4046
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4613
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2262
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6502
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
15 ноября 2025, 12:43 6010

