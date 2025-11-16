Дроны атаковали НПЗ в Волгограде

В Волгограде вечером произошли инциденты, связанные с атакой беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщениям местных пабликов, целью дронов могли быть объекты нефтепереработки, включая НПЗ.

Местные жители сообщают о звуках работы системы противовоздушной обороны в черте города. По предварительной информации, ПВО сработала в районе жилых домов. Данных о пострадавших или разрушениях официальные власти пока не приводят.

Ранее в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на работу в связи с воздушной обстановкой.