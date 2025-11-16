Израиль ставит США условие

Тель-Авив готов разрешить США продать истребители F-35 Саудовской Аравии, только если сделка будет связана с нормализацией отношений Саудовской Аравии с Израилем, пишет Axios.
Израиль предупреждает, что предоставление Эр-Рияду F-35 без дипломатических уступок будет ошибкой.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность продажи Саудовской Аравии истребителей F-35 производства Lockheed Martin. По его словам, Эр-Рияд хочет приобрести много самолетов, и Белый дом изучает этот запрос.