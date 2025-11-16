USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Израиль ставит США условие

01:17 612

Тель-Авив готов разрешить США продать истребители F-35 Саудовской Аравии, только если сделка будет связана с нормализацией отношений Саудовской Аравии с Израилем, пишет Axios.

Израиль предупреждает, что предоставление Эр-Рияду F-35 без дипломатических уступок будет ошибкой.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность продажи Саудовской Аравии истребителей F-35 производства Lockheed Martin. По его словам, Эр-Рияд хочет приобрести много самолетов, и Белый дом изучает этот запрос.

Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод видео
01:03 1047
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 961
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2460
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 3114
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 2569
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 2126
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5693
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4439
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4693
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2439
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6729

