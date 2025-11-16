Трамп подготовил палестинцам светлое будущее

Совет Безопасности ООН 17 ноября проведет голосование по подготовленному Соединенными Штатами проекту резолюции, направленному на поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Сьерра-Леоне при ООН, страна в ноябре председательствует в Совбезе.

«Голосование по проекту резолюции США состоится в понедельник в 17:00 (02:00 по бакинскому времени)», — уточнили в миссии.

Ранее постпредство США при ООН заявило, что проект резолюции включает положения о поддержке международных стабилизационных сил и мерах по обеспечению «стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без ХАМАС». В американской миссии также отметили, что переговоры по документу в Совбезе ведутся с начала ноября.