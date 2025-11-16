USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Трамп подготовил палестинцам светлое будущее

01:37 325

Совет Безопасности ООН 17 ноября проведет голосование по подготовленному Соединенными Штатами проекту резолюции, направленному на поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Сьерра-Леоне при ООН, страна в ноябре председательствует в Совбезе.

«Голосование по проекту резолюции США состоится в понедельник в 17:00 (02:00 по бакинскому времени)», — уточнили в миссии.

Ранее постпредство США при ООН заявило, что проект резолюции включает положения о поддержке международных стабилизационных сил и мерах по обеспечению «стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без ХАМАС». В американской миссии также отметили, что переговоры по документу в Совбезе ведутся с начала ноября.

Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод видео
01:03 1048
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 962
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2460
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 3114
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 2569
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 2127
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5693
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4440
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4693
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2440
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6729

