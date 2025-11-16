Убившего трех человек водителя выпустили на свободу

Шведские правоохранители в субботу освободили водителя двухэтажного городского автобуса, задержанного днем ранее после того, как транспортное средство въехало в автобусную остановку в Стокгольме, что привело к гибели трех человек. Об этом сообщает AP.

В прокуратуре заявили, что водитель был отпущен после допроса, однако расследование трагедии в районе Эстермальм продолжается.

В результате аварии, произошедшей в пятницу днем, пострадали три человека. Региональные власти уточнили в субботу, что один пострадавший с серьезными, но не угрожающими жизни травмами, и еще один с травмами средней тяжести остаются в больнице.

Изначально полиция квалифицировала случившееся как «непреднамеренное убийство». Причины аварии пока не установлены.

Ранее в субботу, когда водитель всё еще находился под стражей и проходил лечение, полиция сообщила, что предъявленные накануне уголовные обвинения остаются в силе.

По данным аварийных служб, автобус в момент происшествия не находился на маршруте, и пассажиров на борту не было.

Инцидент произошёл в пятницу, около 15:20, на улице Вальхаллавеген в центральном районе Стокгольма Остермальм. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в остановку.