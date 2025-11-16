Убившего трех человек водителя выпустили на свободу

USD 1.7000
Шведские правоохранители в субботу освободили водителя двухэтажного городского автобуса, задержанного днем ранее после того, как транспортное средство въехало в автобусную остановку в Стокгольме, что привело к гибели трех человек. Об этом сообщает AP.

В прокуратуре заявили, что водитель был отпущен после допроса, однако расследование трагедии в районе Эстермальм продолжается.

В результате аварии, произошедшей в пятницу днем, пострадали три человека. Региональные власти уточнили в субботу, что один пострадавший с серьезными, но не угрожающими жизни травмами, и еще один с травмами средней тяжести остаются в больнице.

Изначально полиция квалифицировала случившееся как «непреднамеренное убийство». Причины аварии пока не установлены.

Ранее в субботу, когда водитель всё еще находился под стражей и проходил лечение, полиция сообщила, что предъявленные накануне уголовные обвинения остаются в силе.

По данным аварийных служб, автобус в момент происшествия не находился на маршруте, и пассажиров на борту не было.

Инцидент произошёл в пятницу, около 15:20, на улице Вальхаллавеген в центральном районе Стокгольма Остермальм. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в остановку.

ЭТО ВАЖНО

Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод видео
01:03 1048
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 962
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2460
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 3114
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 2569
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 2127
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5693
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4440
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4693
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2440
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6729
