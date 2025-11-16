Израиль придумал, как бороться с иранскими «шахедами»

Израильские военные модернизировали головки самонаведения своих устаревших ракет класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder, чтобы повысить их эффективность в борьбе с малогабаритными иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).
По данным источников, обновленные ракеты теперь лучше распознают небольшие, медленные и низколетящие цели, которые ранее представляли трудность для стандартных систем обнаружения. Такая модернизация позволяет расширить возможности ЦАХАЛа по перехвату дронов, активно применяемых Ираном.