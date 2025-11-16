USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Израиль придумал, как бороться с иранскими «шахедами»

01:58 472

Израильские военные модернизировали головки самонаведения своих устаревших ракет класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder, чтобы повысить их эффективность в борьбе с малогабаритными иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

По данным источников, обновленные ракеты теперь лучше распознают небольшие, медленные и низколетящие цели, которые ранее представляли трудность для стандартных систем обнаружения. Такая модернизация позволяет расширить возможности ЦАХАЛа по перехвату дронов, активно применяемых Ираном.

Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод видео
01:03 1049
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 962
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2461
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 3114
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 2569
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 2127
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 5693
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4441
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии все еще актуально
15 ноября 2025, 14:06 4693
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений»
Азербайджан может стать ключевым игроком «Авраамовых соглашений» FDD
15 ноября 2025, 20:46 2440
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
15 ноября 2025, 18:25 6729

