USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Вечный заложник чужих геополитических игр

былое и думы
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
02:53 666

15 ноября 1976 года сирийские войска были введены в ливанскую столицу Бейрут в составе Арабских сил сдерживания. Началась сирийская военная интервенция, которая продолжалась почти 30 лет.

Есть сила грубая – та, что ломает ворота тараном. А есть сила хитрая – та, что входит в них с улыбкой «старшего брата» и мандатом «миротворца». Именно эту силу и явил миру Дамаск 15 ноября 1976 года.

Сирийские солдаты, ступившие в тот день на бейрутскую землю, не были завоевателями в классическом смысле этого слова. Они были менеджерами хаоса. Технократами от оккупации, пришедшими на тридцатилетнюю работу по тотальному администрированию чужой войны. И платить им зарплату предстояло самим ливанцам – их свободой, их суверенитетом, их кровью.

Самые ярые защитники ливанского суверенитета, оказавшись прижатыми к стене, сами впустили в страну того, кто на три десятилетия этого суверенитета их лишит

Ливан 1976 года был не страной, а анатомическим театром, где гражданская война вскрыла все внутренние противоречия. Но к середине того рокового года кровавый хаос обрел свою собственную, железную логику. Коалиция палестинских организаций и левомусульманских милиций, набравшая силу, методично выдавливала правохристианские фракции к краю пропасти. Казалось, еще один рывок – и христианский лагерь, этот столп ливанской государственности, будет сброшен в небытие.

И тут вступает в ирония истории, горькая и беспощадная. Самые ярые защитники ливанского суверенитета, оказавшись прижатыми к стене, сами впустили в страну того, кто на три десятилетия этого суверенитета их лишит. Отчаянный призыв христианского руководства в Дамаск был не дипломатической нотой – это был крик утопающего, хватающегося за руку тонущего. Ибо Сирия Хафеза Асада была не спасательным кругом, а хищником, который терпеливо ждал своего часа в мутной воде.

Асад – этот мастер ближневосточного покера – получил идеальную карту на руку. Он не просто «откликнулся на просьбу». Он цинично воспользовался чужим отчаянием как легальным пропуском для собственной империи. Ливан он с холодной страстью стратега рассматривал не как соседа, а как «историческую провинцию», зону своего жизненно важного влияния. И теперь хаос давал ему безупречный предлог навести там «порядок».

Асад – этот мастер ближневосточного покера – получил идеальную карту на руку

И здесь картина раскололась, как сам Бейрут, на черное и белое.

Правохристианские кварталы встретили сирийцев не как оккупантов, а как легионеров-спасителей. Но по другую сторону баррикад этот же шаг был встречен свинцом и проклятиями. Для левых милиций и палестинских боевиков, уже предвкушавших победу, сирийцы были не миротворцами, а предателями и жандармами. Так один и тот же исторический момент стал для разных сторон и спасением, и порабощением, и надеждой, и предательством.

Уход сирийцев в 2005 году стал не доброй волей Дамаска, а итогом «Кедровой революции» – взрыва народного гнева после убийства экс-премьера Рафика Харири, в котором обвинили Сирию.

Под давлением гигантских уличных протестов и жёсткой международной изоляции сирийский режим был вынужден убрать свои войска, завершив почти 30-летнюю оккупацию.

Тень Дамаска оказалась короче, чем тень Тегерана, и гораздо длиннее, чем тень самого Ливана

Но главное – и самое трагическое для Ливана: сирийское доминирование в Ливане с 1976 по 2005 год предоставило проиранской «Хезболле» не просто укрытие, а стратегический плацдарм для роста. Сирийская «крыша» стала идеальным инкубатором для реализации иранского проекта по созданию в Ливане лояльной Тегерану мощной военно-политической структуры.

Проще говоря, сирийская интервенция не просто оставила наследство – она создала действующий механизм блокировки Ливана, где квазигосударство в государстве продолжает держать страну в заложниках у внешних интересов.

Сирийская интервенция не просто закончилась – она оставила после себя не наследство, а действующий механизм самоуничтожения. Ливан так и не смог подняться с колен – он остался вечным заложником в чужих геополитических играх, где его территория стала полем боя, а суверенитет – разменной монетой. Тень Дамаска оказалась короче, чем тень Тегерана, и гораздо длиннее, чем тень самого Ливана.

Читайте по теме

Хотят говорить ради того, чтобы выжить наша корреспонденция; все еще актуально
10 ноября 2025, 00:15 3032
«Хезболла» не сдается наш комментарий; все еще актуально
10 августа 2025, 02:37 4365
Тайные переговоры аш-Шараа с «Моссадом» сенсационные подробности
12 июля 2025, 01:40 7649
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 167
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 667
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4638
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 1800
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии все еще актуально
15 ноября 2025, 18:25 6840
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод видео
01:03 1410
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 1221
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2644
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 3173
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 2817
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 2270

ЭТО ВАЖНО

Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 167
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 667
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 4638
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 1800
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии все еще актуально
15 ноября 2025, 18:25 6840
Атакован еще один российский нефтезавод
Атакован еще один российский нефтезавод видео
01:03 1410
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
Израильский министр заявил, что палестинского народа не существует
00:57 1221
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 2644
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
15 ноября 2025, 17:24 3173
Мадуро предложил Трампу сделку
Мадуро предложил Трампу сделку
15 ноября 2025, 23:16 2817
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий
15 ноября 2025, 22:07 2270
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться