Плохи дела у Трампа

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру», - эти слова Дональд Трамп произнес в своей инаугурационной речи, и многим тогда хотелось в это верить. США только выбрались из непростых экономических проблем, связанных с ковидом, а республиканское правление всегда отличалось благоприятным режимом для предпринимательства. Ради этого, казалось, можно закрыть глаза на некоторую специфику стиля правления бывшего 45-го, а отныне 47-го президента. Но вот скоро исполнится десять месяцев с момента произнесения той речи, а золотого в Америке прибавилось разве что в убранстве Белого дома. Избиратели хотели явно чего-то другого. «Манипулировать людьми и пытаться рассказывать им, чтo цены снижаются, не поможет. На самом деле это бесит людей, потому что они знают, сколько они платят в продовольственном магазине, они знают, сколько они платят за детскую одежду и школьные принадлежности. Он знают, сколько они платят по счетам за электричество». Если вы подумали, что это слова какого-то политика-демократа, который критикует Трампа, вы ошибаетесь. Это Марджори Тейлор Грин, представительница Джорджии в нижней палате Конгрессе, которая является яркой звездой движения MAGA, в одном из недавних интервью резко раскритиковала своего еще недавно любимого босса и потребовала, чтобы он перестал гоняться за Нобелевской премией и занялся, наконец, Америкой.

Трамп в своей соцсети Truth Social тут же заявил, что отказывается от поддержки и одобрения этой конгрессвумен и обозвал ее «разъяренной сумасшедшей». Но изменение позиции Марджори Тейлор Грин многозначительно. Недавние выборы в Нью-Йорке и ряде штатов показали, что у республиканцев большие проблемы, и, если ничего не предпринять, промежуточные выборы обернутся полной катастрофой. Демократы сделали ставку на проблему «affordability» - доступности повседневных товаров и услуг, и попали в болевую точку. Большинство американцев не ощутили улучшения своего экономического положения при Трампе, хотя именно этого от него ожидали. Дональда Трампа сначала само слово «доступность» дико раздражало. В интервью Fox News он заявил, что не хочет его слышать, это все проделки демократов, а экономика США сильна как никогда. Опросы, которые показывают недовольство американцев экономикой, он назвал фальшивыми. Ну, и правда, кому приятно слышать, что 72% американцев, согласно последнему опросу CNN/SSRS, считают положение экономики плохим, а 61% утверждают, что политика Трампа это положение ухудшает. Все это отражается на общем рейтинге одобрения работы президента, а он сейчас на историческом минимуме: лишь 37%, согласно тому же опросу. И с этим, нравится или нет, нужно что-то делать. И вот мы уже видим, как слово «affordability», которое Трамп только что слышать не мог, появляется на знаменах Белого дома. Министр финансов Скотт Бессент заявляет, что администрация будет руководствоваться лозунгом «Make America Affordable Again»: «Сделаем Америку снова доступной». Тут, конечно, очевидное противоречие с предыдущими заявлениями о том, что в Америке никогда не жилось так сладко, как при Трампе, а, выходит, придется еще потрудиться.

И президент неожиданно выступает с заявлением, что будут отменены тарифы на ввоз кофе, чая, какао, специй, орехов, фруктовых соков, бананов, апельсинов, томатов и других фруктов, а также говядины. Происходит невероятное, Трамп отказывается, хотя бы в этой части, от своей любимой игрушки, пошлин на импортные товары! А как же замечательная идея, что они исключительно обогащают американцев? Видимо, наглядный рост товарного чека показал все-таки, что тарифы – это те же налоги, которые ложатся бременем на потребителей и отечественные компании, которые, в свою очередь, закладывают их в цены. Отказался ли Трамп от тарифной политики? Ни в коем случае. Даже наоборот, пообещал всем американцам не самого большого достатка выписать по две тысячи долларов выплат от поступлений пошлин в казну. Правда, эксперты посчитали, что денег на такие выплаты взять негде, но обещать же можно? Такое решение требует одобрения Конгресса, вот пускай и думают. Одновременно президент выступил с идеей повысить доступность, ту самую «affordability» жилья, и предложил растянуть ипотеку на 50 лет. Тут опять взвилась Марджори Тейлор Грей: «Это в конечном итоге обогатит банки, кредиторов и строителей, в то время как люди будут платить со временем больший процент и умрут раньше, чем станут обладателями жилья». Трампу приходится непросто со вчера еще сверхлояльными кадрами, что уж говорить об оппонентах.