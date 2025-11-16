Лучшие велосипедисты Баку - в школе № 236

В Баку прошли соревнования по велоспорту среди школьников, организованные совместно Управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией велоспорта Азербайджана.

В двухдневной гонке приняли участие команды 22 школ. Каждая команда состояла из двух мальчиков и двух девочек. После квалификационного заезда, проведенного в первый день соревнований, определились восемь лучших команд. На следующий день состоялись четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Учащиеся средней школы № 236 Сабаильского района одержали победу в финале над соперниками из школы № 85 того же района и стали чемпионами. Учащиеся школы № 186 Пираллахинского района заняли третье место.

Отличившиеся команды были награждены медалями, дипломами и денежными призами. Кроме того, всем членам команды-победительницы Федерация велоспорта Азербайджана подарила велосипеды.

Исполнительный вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Фикрет Гусейнов в интервью прессе заявил, что основная цель проведения данного соревнования – пробудить интерес к велоспорту среди подростков и молодежи, выявить таланты и привлечь их в профессиональный спорт.