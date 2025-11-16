Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго

Лондон (Великобритания). Палатки бездомных на обочине дороги. В городе зафиксирован новый рекорд по количеству случаев ночёвок под открытым небом: за последний год их было зарегистрировано более 13 000, что на 27% больше, чем в предыдущем году
Чикаго (США). Столкновения протестующих с полицией возле иммиграционного центра
Газа (Палестина). Женщина проходит мимо исторического дворца Паши. Израильские авиаудары нанесли серьезный ущерб зданию
Фада (Чад). Суданские беженцы из Эль-Фашера стоят в очереди за водой. Гуманитарные организации заявили, что недоедание в лагерях беженцев достигло «ошеломляющего» уровня
Белен (Бразилия). Женщины из племени мундуруку блокировали главный вход на климатическую конференцию COP-30, требуя встречу с президентом Бразилии для обсуждения бедственного положения коренных народов страны
Туао (Филиппины). Последствия тайфуна Фунг-вонг. Это 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в 2025 году
Москва (Россия). Первый снег