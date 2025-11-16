Фидан сделал заявление о войне в Украине

USD 1.7000
09:01 3001

Война России против Украины в конце концов завершится переговорами, они неизбежны. С таким заявлением министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в эфире телеканала A Haber.

«Думаю, что эта война переживает самый тяжелый момент, поскольку обе стороны сосредоточились на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга», – сказал глава МИД Турции.

По словам Фидана, европейские лидеры тоже придерживаются этого мнения, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фидан отметил, что европейские политики обсуждали этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава МИД Турции отметил, что сейчас война превратилась в войну дронов. А потери «вышли за пределы управляемых».

«Сложилась тупиковая ситуация. Никто никуда не может сдвинуться, ничего не может произойти Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Это может произойти в Турции, это может произойти в других местах, но я верю, что этот мир точно наступит», – полагает Фидан.

Необходимы действия стороны-посредников по запуску кампании по урегулированию. «Мы работаем над этим, скоро увидите результаты», — добавил министр.

Этой весной впервые за три года Россия и Украина при посредничестве США возобновили прямые переговоры. В Стамбуле прошли три очных раунда, стороны договорились об обменах пленными и телами погибших. Новых раундов переговоров стороны больше не назначали.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 209
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2559
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4290
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1144
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2712
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7110
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3333
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3002
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2114
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4373
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6094
