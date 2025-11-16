Фидан сделал заявление о войне в Украине

«Думаю, что эта война переживает самый тяжелый момент, поскольку обе стороны сосредоточились на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга», – сказал глава МИД Турции.

Война России против Украины в конце концов завершится переговорами, они неизбежны. С таким заявлением министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в эфире телеканала A Haber.

По словам Фидана, европейские лидеры тоже придерживаются этого мнения, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фидан отметил, что европейские политики обсуждали этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава МИД Турции отметил, что сейчас война превратилась в войну дронов. А потери «вышли за пределы управляемых».

«Сложилась тупиковая ситуация. Никто никуда не может сдвинуться, ничего не может произойти Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Это может произойти в Турции, это может произойти в других местах, но я верю, что этот мир точно наступит», – полагает Фидан.

Необходимы действия стороны-посредников по запуску кампании по урегулированию. «Мы работаем над этим, скоро увидите результаты», — добавил министр.

Этой весной впервые за три года Россия и Украина при посредничестве США возобновили прямые переговоры. В Стамбуле прошли три очных раунда, стороны договорились об обменах пленными и телами погибших. Новых раундов переговоров стороны больше не назначали.