Орбан настроен оптимистично

В интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру премьер Венгрии предположил, что «мы очень близки к достижению мира», не обосновав при этом свои ожидания.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что российско-украинская война может завершиться совсем скоро.

По утверждению премьера Венгрии, западные страны пока не достигли консенсуса по поводу действий в отношении Украины. Он пояснил, что пока США предпринимают дипломатические усилия, ЕС якобы подталкивает Киев к продолжению боевых действий для улучшения позиций на фронте.

«…Ситуация и время сейчас лучше для россиян, чем для нас. Не продолжайте. Прекратите это как можно скорее», — сказал Орбан, назвав Украину страной, у которой «нет шансов выиграть войну…»

Орбан добавил, что для достижения мира западным странам нужно выработать единую позицию по ключевым вопросам урегулирования.

По его словам, война в Украине «убивает Европейский союз экономически, финансово».

Орбан считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах. По его словам, Москва хотела бы завершить боевые действия быстрее, но продолжает пытаться достичь своих целей. Орбан также добавил, что после возможного захвата Россией Донбасса «смысла продолжать войну уже не будет».