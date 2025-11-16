USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Сторонник Пиночета и Трампа может победить на выборах президента

09:45 993

Чилийцы 16 ноября отправятся на избирательные участки для выбора нового главы государства, палаты депутатов и наполовину обновить сенат. Фаворитом президентской гонки считается ультраконсерватор, представитель Республиканской партии Хосе Антонио Каст.

По прогнозам экспертов, его основному конкуренту — бывшему министру труда и социальной защиты, члену Коммунистической партии Жанетт Хара, которая до последнего лидировала в опросах (в конце октября ее преимущество перед Кастом составляло 5%), вряд ли удастся обойти Каста — скорее всего, он победит во втором туре, который предварительно назначен на декабрь, отмечается в публикации РБК.

В случае победы Каста Чили станет очередной страной Латинской Америки, совершившей правый поворот, отмечают эксперты Foreign Policy.

Уходящий президент Чили 39-летний Габриэль Борич стал главой государства после выборов 2021 года — он выиграл во втором туре у Каста. Борич представляет большую левую коалицию.

В случае победы Каст обещает объявить войну организованной преступности, прибегая к лишению мигрантов пособий и высылкам из страны; среди его планов и строительство центров строгого режима по образцу тюрем в Сальвадоре.

59-летнего Каста называют не только трампистом, но и последователем Пиночета. Его отец и мать родились в Германии. В Чили семья переехала в 1950-м. Старший брат политика, Мигель Каст, в 1980-х занимал пост министра труда и главы Центробанка Чили в период диктатуры Пиночета. Сам Каст не скрывает симпатий к стилю правления генерала. По его мнению, Пиночет «поднял страну на качественно новый уровень», заложив основы для ее экономического роста. При этом Каст не отрицает, что при Пиночете в Чили имели место нарушения прав человека.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 215
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2562
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4290
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1147
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2716
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7111
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3335
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3004
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2114
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4374
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6094

