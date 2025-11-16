Сторонник Пиночета и Трампа может победить на выборах президента

По прогнозам экспертов, его основному конкуренту — бывшему министру труда и социальной защиты, члену Коммунистической партии Жанетт Хара, которая до последнего лидировала в опросах (в конце октября ее преимущество перед Кастом составляло 5%), вряд ли удастся обойти Каста — скорее всего, он победит во втором туре, который предварительно назначен на декабрь, отмечается в публикации РБК.

В случае победы Каста Чили станет очередной страной Латинской Америки, совершившей правый поворот, отмечают эксперты Foreign Policy.

Уходящий президент Чили 39-летний Габриэль Борич стал главой государства после выборов 2021 года — он выиграл во втором туре у Каста. Борич представляет большую левую коалицию.

В случае победы Каст обещает объявить войну организованной преступности, прибегая к лишению мигрантов пособий и высылкам из страны; среди его планов и строительство центров строгого режима по образцу тюрем в Сальвадоре.

59-летнего Каста называют не только трампистом, но и последователем Пиночета. Его отец и мать родились в Германии. В Чили семья переехала в 1950-м. Старший брат политика, Мигель Каст, в 1980-х занимал пост министра труда и главы Центробанка Чили в период диктатуры Пиночета. Сам Каст не скрывает симпатий к стилю правления генерала. По его мнению, Пиночет «поднял страну на качественно новый уровень», заложив основы для ее экономического роста. При этом Каст не отрицает, что при Пиночете в Чили имели место нарушения прав человека.