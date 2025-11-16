Заговор против премьера?

Утверждается, что Рэйнер предлагает депутатам должности в Кабинете министров в обмен на их поддержку. Один из источников издания отметил, что «профсоюзы поддержат ее и помогут ей», также экс-заместитель премьера может рассчитывать на поддержку левого крыла Лейбористской партии — речь идет о 70 чиновниках.

Рэйнер ушла в отставку со своих должностей в Кабинете министров в сентябре на фоне скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии в размере 40 тыс. фунтов стерлингов (2,3 млн руб.). Тем не менее ее союзники считают, что Рэйнер «готова к политическому возвращению».

При этом источник, близкий к политику, отверг эти утверждения как «полную чушь» и настаивает на том, что она «сосредоточена на представлении своего местного сообщества».

В ноябре BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера. Однопартийцы премьер-министра могут попытаться сместить его с поста лидера объединения в декабре, сообщало издание. Среди потенциальных кандидатов на смену Стармеру BBC назвала некоторых его ближайших союзников — действующего министра здравоохранения Уэс Стритинг и министра внутренних дел Шабану Махмуд. Глава Минздрава Британии позднее опроверг информацию о заговоре против Стармера. «Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг.