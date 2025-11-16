USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Заговор против премьера?

10:02 1382

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании, экс-министр жилищного строительства Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Утверждается, что Рэйнер предлагает депутатам должности в Кабинете министров в обмен на их поддержку. Один из источников издания отметил, что «профсоюзы поддержат ее и помогут ей», также экс-заместитель премьера может рассчитывать на поддержку левого крыла Лейбористской партии — речь идет о 70 чиновниках.

Анджела Рэйнер

Рэйнер ушла в отставку со своих должностей в Кабинете министров в сентябре на фоне скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии в размере 40 тыс. фунтов стерлингов (2,3 млн руб.). Тем не менее ее союзники считают, что Рэйнер «готова к политическому возвращению».

При этом источник, близкий к политику, отверг эти утверждения как «полную чушь» и настаивает на том, что она «сосредоточена на представлении своего местного сообщества».

В ноябре BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера. Однопартийцы премьер-министра могут попытаться сместить его с поста лидера объединения в декабре, сообщало издание. Среди потенциальных кандидатов на смену Стармеру BBC назвала некоторых его ближайших союзников — действующего министра здравоохранения Уэс Стритинг и министра внутренних дел Шабану Махмуд. Глава Минздрава Британии позднее опроверг информацию о заговоре против Стармера. «Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 219
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2563
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4291
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1150
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2718
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7112
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3336
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3005
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2117
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4375
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6094

