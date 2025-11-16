Зеленский анонсировал «историческое соглашение»

Президент Зеленский напомнил, что ранее на этой неделе страны Северной Европы и Балтии объявили о внесении дополнительных 500 миллионов долларов в программу PURL по закупке американского оружия для Украины. «Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше историческое соглашение», – заявил Зеленский.

Украина готовит соглашения с Францией и Грецией для укрепления своей противовоздушной обороны и энергетического сектора, сообщает «Европейская правда».

Также, сказал президент, украинская сторона готовит соглашение с Грецией «по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе».

Зеленский не раскрыл деталей соглашений.

Президент Украины должен совершить визит в Грецию 16 ноября, на следующий день – во Францию.

«ЕП» напоминает, что в конце октября французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция окажет Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.