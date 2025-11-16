USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Зеленский анонсировал «историческое соглашение»

10:10 2720

Украина готовит соглашения с Францией и Грецией для укрепления своей противовоздушной обороны и энергетического сектора, сообщает «Европейская правда».

Президент Зеленский напомнил, что ранее на этой неделе страны Северной Европы и Балтии объявили о внесении дополнительных 500 миллионов долларов в программу PURL по закупке американского оружия для Украины. «Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше историческое соглашение», – заявил Зеленский.

Также, сказал президент, украинская сторона готовит соглашение с Грецией «по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе».

Зеленский не раскрыл деталей соглашений.

Президент Украины должен совершить визит в Грецию 16 ноября, на следующий день – во Францию.

«ЕП» напоминает, что в конце октября французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция окажет Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 221
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2563
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4292
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1150
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2721
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7112
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3336
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3005
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2119
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4376
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6094

ЭТО ВАЖНО

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 221
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2563
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4292
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1150
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2721
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7112
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3336
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3005
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2119
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4376
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6094
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться