Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте

фото; обновлено 11:57
11:57 2563

Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном, связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Развитие Срединного коридора имеет стратегическое значение для наших стран. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках», - сказал глава государства, указав, что за последние три года грузоперевозки по Срединному коридору через Азербайджан увеличились на 90 процентов.

Президент Алиев убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Глава государства в своем выступлении отметил, что строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. Железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Срединного коридора, указал президент.

По словам Ильхама Алиева, хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет.

Ильхам Алиев также отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений: «…Будучи дальновидным политиком, Шавкат Миромонович отчетливо видит необходимость более тесного взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном».

«Присоединение Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии послужит укреплению взаимодействия на обширном географическом пространстве. Хотел бы поблагодарить уважаемых коллег за решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии. Это решение еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и послужит укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве», - подчеркнул глава государства.

Президент Алиев заявил об особом характере отношений между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер: «Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства».

Глава государства заявил, что высоко ценит поддержку, которую страны Центральной Азии оказывают Азербайджану в возрождении освобожденных территорий. Президент Алиев напомнил, что в городе Физули уже функционируют школа имени Мирзы Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, а в Агдаме действует школа имени Манаса. Президент также отметил, что в октябре этого года в Физули был заложен фундамент мечети, которая станет символом братской поддержки со стороны Туркменистана.

* * * 10:50

Сегодня поистине исторический день для наших братских народов. Мы принимаем принципиальные решения о присоединении Азербайджанской Республики к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника. По сообщению АзерТАдж, об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».

«Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что «усиление солидарности и стремление к общему развитию способствуют укреплению международной субъектности и повышению роли Центральной Азии в глобальном масштабе. Усилилось взаимодействие форматов «Центральная Азия +». Регион выступает с единой позиции на авторитетных международных площадках. Несомненно, с присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал присоединение Азербайджана к формату «Центральная Азия + Азербайджан» в качестве полноправного участника историческим решением. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

* * * 10:20

В столице Узбекистана Ташкенте проходит заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия+Азербайджан». В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, информирует официальный сайт главы государства.

ЭТО ВАЖНО

