Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее

В посте в соцсети X Грин заявила, что «самый могущественный человек в мире подпитывает поток угроз в мой адрес». Она не называет Трампа по имени, добавив лишь, что это был «человек, которого я поддерживала и помогла избраться», пишет The Guardian.

Марджори Тейлор Грин, союзница президента США Дональда Трампа и сторонница его движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»), заявила, что после того как Трамп объявил о своем отказе от ее поддержки, с ней связались частные охранные фирмы «с предупреждениями о моей безопасности».

По утверждению Грин, «агрессивная риторика, направленная против меня, исторически приводила к угрозам убийством и многочисленным обвинительным приговорам мужчинам, которые были радикализированы подобной риторикой, направленной против меня прямо сейчас. На этот раз – со стороны президента Соединенных Штатов».

Грин при этом не уточняет, какие угрозы в ее адрес озвучили ей охранные фирмы, сказав, что «как женщина я серьезно отношусь к угрозам со стороны мужчин. Теперь я немного понимаю, какой страх и давление должны испытывать женщины, ставшие жертвами Джеффри Эпштейна и его клики».

«Как республиканец, который большей частью голосует за законопроекты и повестку президента Трампа, его агрессия в мой адрес, которая также подпитывает ядовитую сущность его радикальных интернет-троллей (многие из которых получают за это деньги), совершенно шокирует всех», - пишет Грин.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон на следующей неделе проведет голосование, чтобы решить, следует ли обнародовать все несекретные сообщения и документы по делу Джеффри Эпштейна.

Ранее в субботу Трамп заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. «Марджори «Предательница» Грин – позор нашей ВЕЛИКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ партии!» – написал Трамп в социальных сетях на следующий день после того, как прекратил свою поддержку Грин, назвав ее «чудаковатой Марджори» и заявив, что поддержит ее соперника на следующих промежуточных выборах, «если будет баллотироваться подходящий человек».

В субботу Грин написала в соцсетях, что никогда не думала, что ей придется «бороться за обнародование файлов Эпштейна, защищать женщин, ставших жертвами изнасилований, и бороться за разоблачение сети богатых влиятельных элит, которые могли бы привести к этому…»

Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя «настоящим представителем» основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама конгрессвумен эти планы отрицает.

The Guardian отмечает, что «спор между Грин и Трампом вырвался наружу, поскольку некогда твердая сторонница MAGA выступила против Трампа по ряду вопросов, включая военную помощь США Израилю, шатдаун и так называемое «досье Эпштейна». Грин сказала, что поддерживала Трампа, «потратив слишком много своего драгоценного времени, слишком много своих собственных денег, и упорно боролась за него, даже когда почти все остальные республиканцы отвернулись и осудили его». Грин добавила: «Я не поклоняюсь Дональду Трампу и не служу ему».

Ранее Грин резко раскритиковала свою партию, назвав Конгресс, контролируемый республиканцами, «позором» из-за того, что он не заседал более месяца.

На вопрос, планирует ли она стать демократом, Грин ответила, что обе политические партии потерпели неудачу, и призвала женщин вмешаться и управлять страной: «Наш красно-бело-синий флаг просто разрывают в клочья. И я думаю, что только зрелые женщины могут сшить его заново».