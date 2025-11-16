Япония потребует от Китая ответа

Правительство Японии хотело бы избежать дальнейшей эскалации отношений с Китаем, но считает необходимым принять решительные меры в ответ на слова генерального консула КНР в Осаке Сюэ Цзяня, который в соцсетях грозился «отрубить голову» премьер-министру Санаэ Такаити за ее высказывания по поводу Тайваня. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным ТВ, правительство Японии в целом хочет избежать дальнейшей эскалации ситуации и в настоящее время оценивает действия Китая, который ранее предостерег своих граждан от поездок в Японию. Власти Японии уверены, что дальнейшая эскалация не выгодна обеим сторонам, поэтому намерены действовать в сложившейся ситуации спокойно, отмечает общественное телевидение.

В то же время подчеркивается, что призывы дать жесткий ответ на слова Сюэ Цзяня, вплоть до выдворения из страны, звучат как в стане правящей Либерально-демократической партии, председателем которой является премьер Такаити, так и в стане оппозиции.

Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Это заявление вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил «отрубить» японскому премьеру голову, в дальнейшем эта запись была удалена.