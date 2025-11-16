USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Япония потребует от Китая ответа

11:30 532

Правительство Японии хотело бы избежать дальнейшей эскалации отношений с Китаем, но считает необходимым принять решительные меры в ответ на слова генерального консула КНР в Осаке Сюэ Цзяня, который в соцсетях грозился «отрубить голову» премьер-министру Санаэ Такаити за ее высказывания по поводу Тайваня. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным ТВ, правительство Японии в целом хочет избежать дальнейшей эскалации ситуации и в настоящее время оценивает действия Китая, который ранее предостерег своих граждан от поездок в Японию. Власти Японии уверены, что дальнейшая эскалация не выгодна обеим сторонам, поэтому намерены действовать в сложившейся ситуации спокойно, отмечает общественное телевидение.

В то же время подчеркивается, что призывы дать жесткий ответ на слова Сюэ Цзяня, вплоть до выдворения из страны, звучат как в стане правящей Либерально-демократической партии, председателем которой является премьер Такаити, так и в стане оппозиции.

Ранее Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Это заявление вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил «отрубить» японскому премьеру голову, в дальнейшем эта запись была удалена.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 229
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2568
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4295
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1153
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2724
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7115
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3336
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3006
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2122
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4377
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6095

ЭТО ВАЖНО

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 229
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2568
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4295
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1153
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2724
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7115
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3336
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3006
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2122
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4377
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6095
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться