Новая геополитика львов против хаоса

Бывают дипломатические визиты-артобстрелы — громкие, ослепительные, заставляющие планету застыть у экранов. А бывают визиты-снайперские выстрелы. Точечные, беззвучные, решающие все до того, как мир услышит хлопок. Визит короля Иордании Абдаллы II в Исламабад из этой, второй категории. Пока информационные шумовики зациклены на разрывах в Газе и на Донбассе, два ключевых архитектора стабильности в своих регионах без лишнего пафоса проверяют на прочность балки нового стратегического моста. Моста, выстроенного не на зыбком песке идеологии, а на гранитном фундаменте общего страха перед хаосом и холодного геополитического расчета.

Что связывает эти две страны, разделенные тысячами километров? Для дилетанта ничего. Для стратега, видящего не верхушки, а тектонические разломы, — всё. Оба — «тихие львы» своих регионов, обладающие вышколенными в конфликтах армиями и предпочитающие тихую работу спецслужб громким заявлениям. И сейчас, когда миропорядок трещит по швам, эти хищники почуяли общую угрозу — вакуум силы, плодящий радикалов, и растущие аппетиты региональных гегемонов. Их встреча — не светский раут. Это совещание капитанов, чьи корабли попали в один и тот же идеальный шторм. Любой дипломатический визит — сделка. Но иордано-пакистанская — особого рода. Ее валюта — безопасность, самый ходовой товар на разломных линиях мира. Сделка ведется с холодной расчетливостью мастеров-оружейников. Со стороны Пакистана — депозит из стали, опыта и стратегического веса. Его визитная карточка — истребитель JF-17 Thunder, не просто самолет, а символ независимости от капризов Вашингтона. Для Иордании, чьи F-16 прикованы к американским контрактам, это — глоток стратегической свободы. Второй актив — пакистанский спецназ, «призраки», выкованные в горниле племенных зон. Их опыт, переплавляемый в совместных учениях с элитными подразделениями иорданцами, создает зародыш интернационала, способного действовать где угодно. И над всем этим ядерный фон единственной мусульманской державы, придающий любому его союзнику иной геополитический вес в мировых и региональных раскладах.

В ответ Иордания выписывает контракт, обеспеченный ее уникальной позицией. Его основа — разведка МУХАБАРАТ, а с ближневосточной игры – агентурные сети, качественный анализ и связи в регионе распахивают для Исламабада двери в те лабиринты ближневосточной политики, куда в одиночку ему не пробиться. Второй пункт — дипломатическая крыша. Голос умеренности в Лиге арабских государств, поддержка по кашмирскому вопросу и доступ к дворам Залива — актив стратегического калибра. И наконец, идеологический щит: король Абдалла как хранитель святынь Иерусалима — живой символ умеренного ислама. В борьбе с радикализмом, отравляющим и Пакистан, это оружие важнее любого истребителя. Что скрепляет союз прочнее общей выгоды? Только общий, леденящий душу страх. Он стал цементом, превращающим разрозненные интересы в монолит. На первом плане исполинская тень Ирана. Для Иордании — это растущая мощь «Хезболлы» у границ. Для Пакистана — шиитское лобби внутри и стратегическое окружение с проиранского фланга. Оба видят в Тегеране не соперника, а архитектора системной нестабильности.

Но горит не только этот фронт. Вакуум силы после ухода США из Афганистана — питательный бульон для реинкарнации «Исламского государства». Обе страны уже обжигались на этой войне и знают: следующая волна будет кровавее. Вместе ей противостоять — единственный шанс. И наконец, третья ось напряжения — «братские» гегемонии. Анкара и Эр-Рияд претендуют на лидерство в суннитском мире. Но ни Амман, ни Исламабад не горят желанием быть в этой игре подручными или, того хуже, разменной монетой. Их дружба — создание третьего полюса, своеобразной «Оси умеренности», стремящейся отстроиться от турецкого блицкрига и саудовского диктата. Это тихий, но уверенный ответ тем, кто считает, что может говорить с ними с позиции силы и свысока. Это не первый их альянс. В 1970-х пакистанские бригады уже спасали трон отца Абдаллы. Тогда это была тактика. Сегодня — стратегия. Речь не о тушении пожара, а о создании системы безопасности на долгие годы. Они строят не военный альянс, а стабилизатор для региона, летящего в тартарары. Пакистан и Иордания учатся на ошибках прошлого и красноречиво говорят: в одиночку против ветра истории не устоять.