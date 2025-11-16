USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Новая геополитика львов против хаоса

языком символов
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
11:57 513

Бывают дипломатические визиты-артобстрелы — громкие, ослепительные, заставляющие планету застыть у экранов. А бывают визиты-снайперские выстрелы. Точечные, беззвучные, решающие все до того, как мир услышит хлопок.

Визит короля Иордании Абдаллы II в Исламабад из этой, второй категории. Пока информационные шумовики зациклены на разрывах в Газе и на Донбассе, два ключевых архитектора стабильности в своих регионах без лишнего пафоса проверяют на прочность балки нового стратегического моста. Моста, выстроенного не на зыбком песке идеологии, а на гранитном фундаменте общего страха перед хаосом и холодного геополитического расчета.

Речь не о тушении пожара, а о создании системы безопасности на долгие годы. Они строят не военный альянс, а стабилизатор для региона, летящего в тартарары. Пакистан и Иордания учатся на ошибках прошлого и красноречиво говорят: в одиночку против ветра истории не устоять

Что связывает эти две страны, разделенные тысячами километров? Для дилетанта ничего. Для стратега, видящего не верхушки, а тектонические разломы, — всё. Оба — «тихие львы» своих регионов, обладающие вышколенными в конфликтах армиями и предпочитающие тихую работу спецслужб громким заявлениям. И сейчас, когда миропорядок трещит по швам, эти хищники почуяли общую угрозу — вакуум силы, плодящий радикалов, и растущие аппетиты региональных гегемонов. Их встреча — не светский раут. Это совещание капитанов, чьи корабли попали в один и тот же идеальный шторм.

Любой дипломатический визит — сделка. Но иордано-пакистанская — особого рода. Ее валюта — безопасность, самый ходовой товар на разломных линиях мира. Сделка ведется с холодной расчетливостью мастеров-оружейников.

Со стороны Пакистана — депозит из стали, опыта и стратегического веса. Его визитная карточка — истребитель JF-17 Thunder, не просто самолет, а символ независимости от капризов Вашингтона. Для Иордании, чьи F-16 прикованы к американским контрактам, это — глоток стратегической свободы. Второй актив — пакистанский спецназ, «призраки», выкованные в горниле племенных зон. Их опыт, переплавляемый в совместных учениях с элитными подразделениями иорданцами, создает зародыш интернационала, способного действовать где угодно. И над всем этим ядерный фон единственной мусульманской державы, придающий любому его союзнику иной геополитический вес в мировых и региональных раскладах.

Визитная карточка Пакистана— истребитель JF-17 Thunder, не просто самолет, а символ независимости от капризов Вашингтона

В ответ Иордания выписывает контракт, обеспеченный ее уникальной позицией. Его основа — разведка МУХАБАРАТ, а с ближневосточной игры – агентурные сети, качественный анализ и связи в регионе распахивают для Исламабада двери в те лабиринты ближневосточной политики, куда в одиночку ему не пробиться. Второй пункт — дипломатическая крыша. Голос умеренности в Лиге арабских государств, поддержка по кашмирскому вопросу и доступ к дворам Залива — актив стратегического калибра. И наконец, идеологический щит: король Абдалла как хранитель святынь Иерусалима — живой символ умеренного ислама. В борьбе с радикализмом, отравляющим и Пакистан, это оружие важнее любого истребителя.

Что скрепляет союз прочнее общей выгоды? Только общий, леденящий душу страх. Он стал цементом, превращающим разрозненные интересы в монолит.

На первом плане исполинская тень Ирана. Для Иордании — это растущая мощь «Хезболлы» у границ. Для Пакистана — шиитское лобби внутри и стратегическое окружение с проиранского фланга. Оба видят в Тегеране не соперника, а архитектора системной нестабильности.

Второй актив — пакистанский спецназ, «призраки», выкованные в горниле племенных зон

Но горит не только этот фронт. Вакуум силы после ухода США из Афганистана — питательный бульон для реинкарнации «Исламского государства». Обе страны уже обжигались на этой войне и знают: следующая волна будет кровавее. Вместе ей противостоять — единственный шанс.

И наконец, третья ось напряжения — «братские» гегемонии. Анкара и Эр-Рияд претендуют на лидерство в суннитском мире. Но ни Амман, ни Исламабад не горят желанием быть в этой игре подручными или, того хуже, разменной монетой. Их дружба — создание третьего полюса, своеобразной «Оси умеренности», стремящейся отстроиться от турецкого блицкрига и саудовского диктата. Это тихий, но уверенный ответ тем, кто считает, что может говорить с ними с позиции силы и свысока.

Это не первый их альянс. В 1970-х пакистанские бригады уже спасали трон отца Абдаллы. Тогда это была тактика. Сегодня — стратегия.

Речь не о тушении пожара, а о создании системы безопасности на долгие годы. Они строят не военный альянс, а стабилизатор для региона, летящего в тартарары. Пакистан и Иордания учатся на ошибках прошлого и красноречиво говорят: в одиночку против ветра истории не устоять.

И над всем этим ядерный фон единственной мусульманской державы, придающий любому его союзнику иной геополитический вес в мировых и региональных раскладах

Пока мир смотрит на громкие войны и дипломатические скандалы, в тишине королевских дворцов и генеральских кабинетов рождается новая реальность. Визит короля Абдаллы — не протокольная формальность. Это заклепка в новом мосту, который два государства-воина перекидывают между двумя странами.

Пакистан и Иордания не просто заключают союз. Они строят мост для новой региональной архитектуры, где безопасность не продается Вашингтоном, а выковывается в совместных учениях, общих угрозах и стальном рукопожатии двух лидеров. По этому мосту пойдет не только оружие и разведданные. По нему может прийти будущее, в котором стабильность снова станет цениться выше громких, но пустых лозунгов. И это будущее будет говорить на урду и арабском, скрепленное общим для всех языком силы.

Читайте по теме

Толика надежды в Баку. Камо грядеши Израиль с Сирией комментарий по горячим следам; все еще актуально
13 июля 2025, 19:33 7054
Перед глазами Алиева другой военно-политический организм свежий взгляд; все еще актуально
11 ноября 2025, 00:36 6972
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика; все еще актуально
6 октября 2025, 21:00 6072
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 231
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2571
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4295
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1156
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2726
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7116
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3336
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3008
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2122
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4379
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6096

ЭТО ВАЖНО

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 231
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2571
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4295
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1156
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2726
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7116
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3336
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3008
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2122
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4379
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться