USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан

12:11 233

Кыргызстан поддерживает инициативу по присоединению Азербайджана к формату наших консультативных встреч в качестве полноправного члена, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».

«Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики», - отметил Жапаров.

Президент Кыргызстана также сказал, что «сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона. Строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил президента Ильхама Алиева со вступлением Азербайджана в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии: «Отрадно, что наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов. Она сбалансирована и демонстрирует стремление к развитию растущих интересов стран региона».

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 234
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2571
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4296
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1156
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2728
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7117
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3337
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3009
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2123
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4379
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6097

ЭТО ВАЖНО

Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 234
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 2571
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4296
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 1156
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
Зеленский анонсировал «историческое соглашение»
10:10 2728
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 7117
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции
Стратегия Израиля: ослабление Турции через усиление Греции наш комментарий; все еще актуально
15 ноября 2025, 22:07 3337
Фидан сделал заявление о войне в Украине
Фидан сделал заявление о войне в Украине
09:01 3009
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго
Палатки бездомных в Лондоне, ожесточенные протесты в Чикаго объектив haqqin.az
03:56 2123
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы
02:53 4379
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?
Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях? наша корреспонденция
15 ноября 2025, 20:30 6097
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться