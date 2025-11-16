Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан

«Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики», - отметил Жапаров.

Кыргызстан поддерживает инициативу по присоединению Азербайджана к формату наших консультативных встреч в качестве полноправного члена, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан».

Президент Кыргызстана также сказал, что «сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона. Строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил президента Ильхама Алиева со вступлением Азербайджана в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии: «Отрадно, что наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов. Она сбалансирована и демонстрирует стремление к развитию растущих интересов стран региона».