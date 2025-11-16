USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

В Дубае открылся самый высокий отель в мире

фото
12:22 2291

В Дубае начал работать самый высокий в мире отель Ciel Dubai Marina. Как сообщает The National, отель принял первых гостей.

Высота Ciel Dubai Marina составляет 377 м — отель превзошел по высоте Gevora Hotel, также расположенный в Дубае. The National пишет, что сейчас в городе находятся 8 из 10 самых высоких отелей в мире, включая ставший одним из символов ОАЭ Burj Al Arab — высота гостиницы в виде паруса составляет 321 м.

В Ciel Dubai Marina — 1004 номера на 82 этажах. На 76-м этаже расположен бассейн Tattu Sky (высота около 310 м). На 81-м для постояльцев открыта терраса с лаундж-зоной.

Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 522
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 695
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1779
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5098
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2364
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5453
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1304
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2126
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4833
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 2668

