Удары по энергообъектам Украины

В результате ударов российских беспилотников по Одесской области в ночь на 16 ноября пострадали энергетические объекты, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«...Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками вновь повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция. Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв», — написал он в телеграме.

«В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание», — добавил Кипер.