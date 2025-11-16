USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Удары по энергообъектам Украины

12:30 859

В результате ударов российских беспилотников по Одесской области в ночь на 16 ноября пострадали энергетические объекты, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«...Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками вновь повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция. Возникшие пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв», — написал он в телеграме.

«В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание», — добавил Кипер.

Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 524
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 695
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1779
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5098
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2365
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5453
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1305
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2128
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4833
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 2670

