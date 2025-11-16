USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют

12:45

Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, движение ХАМАС - разоружено. С такими заявлениями выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. Газа будет демилитаризована вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено... международными силами или силами Армии обороны Израиля», - написал Кац в X.

Ранее глава партии «Религиозный сионизм», ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич выступил с критикой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он напомнил, что два месяца назад правительство обещало жестко реагировать на признание несколькими странами палестинского государства, однако вместо этого «выбрало молчание», что, по мнению министра, привело к серьезному ухудшению ситуации и нанесло дипломатический ущерб Израилю.

Смотрич утверждает, что отсутствие реакции создало опасный прецедент и послало неверный сигнал международным акторам. Он настаивает, что нынешние процессы в мире — от дипломатических инициатив до резолюций на международных площадках — воспринимают молчание Израиля как согласие или слабость. Поэтому, говорит он, премьер обязан сформировать четкую и наступательную позицию, которая исключает само представление о будущем палестинского государства.

Израильские СМИ пишут, что причиной напряженности в правительстве Израиля стало недавнее решение миссии США при ООН поддержать проект резолюции Совбеза, основанный на плане Дональда Трампа по Газе и формулирующий, что документ «открывает путь к палестинскому самоопределению и государственности». Это вызвало резкую реакцию Смотрича, который требует от Нетаньяху немедленного и публичного ответа, способного убедить мир, что Израиль такого пути не принимает.

