Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Израиль из Сирии не уйдет

12:48 914

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) останутся в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности [на юге Сирии]», - написал он в X.

В декабре 2024 года после смены власти в Сирии армия Израиля развернула свои силы в буферной зоне на юге у границы с арабской республикой. Тогда же израильские военные без сопротивления установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанах.

Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 529
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 699
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1780
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5098
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2365
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5453
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1306
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2128
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4836
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
Конфликт между Трампом и его союзницей разгорается все сильнее
11:14 2671

