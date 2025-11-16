Израиль из Сирии не уйдет

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) останутся в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности [на юге Сирии]», - написал он в X.

В декабре 2024 года после смены власти в Сирии армия Израиля развернула свои силы в буферной зоне на юге у границы с арабской республикой. Тогда же израильские военные без сопротивления установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанах.