Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму

Завтра, в понедельник, 17 ноября, начинается официальный визит главы Саудовской Аравии в Вашингтон. Предстоящий визит наследного принца Мохаммеда бин Салмана в Вашингтон поражает не только геополитической повесткой, но и своей беспрецедентной логистикой. Доставка делегации из тысячи официальных лиц на 18 самолетах — это тщательно просчитанная демонстрация силы и решимости. Эр-Рияд везет в Америку не свиту, а целый «правительственный десант», где каждый из тысячи участников знает свою задачу по конкретным проектам — от чипов ИИ до ядерных реакторов. Этот кортеж в небе символизирует окончательный переход от «нефтяной дипломатии» к эре «дипломатии комплексных сделок», где все — безопасность, технологии и инвестиции — согласуется одновременно. И его размах — это четкий месседж администрации Трампа: Саудовская Аравия прибыла не как проситель, а как равноправный партнер с ресурсами и волей для заключения пакта о новом альянсе.

Для администрации Дональда Трампа предстоящий визит наследного принца Мохаммеда бин Салмана — это стратегическая возможность перезагрузить отношения с ключевым партнером на Ближнем Востоке, переведя их с устаревшей оси «нефть в обмен на безопасность» на рельсы комплексного технологического и оборонного альянса. Успех визита Трамп измеряет конкретными, желательно быстрыми, результатами, которые укрепят его внешнеполитический имидж и экономические позиции США. Главной целью является заключение двустороннего оборонного пакта. Администрация готова предложить Эр-Рияду гарантии безопасности, аналогичные тем, что недавно были предоставлены Катару. Расчет Трампа заключается в том, чтобы прочно «привязать» Саудовскую Аравию к американской орбите, создав надежный противовес Ирану и закрепив военное присутствие США в регионе. Однако, стремясь обойти потенциальное сопротивление Конгресса, Белый дом планирует оформить пакт в виде исполнительного соглашения, что делает его уязвимым для отмены следующей администрацией. Этот шаг — палка о двух концах: он позволяет действовать быстро, но порождает неуверенность в долгосрочности обязательств. На экономическом фронте Трамп делает ставку на масштабные технологические и инвестиционные сделки, которые должны стать зримым воплощением его лозунга America First. Пакет соглашений, анонсированный ранее и оценивающийся в сотни миллиардов долларов, предполагает прямые инвестиции саудовских фондов в американские AI-дата-центры и поставки передовых полупроводников от компаний вроде NVIDIA. Расчет прост: стимулировать американскую экономику, создать рабочие места и утвердить технологическое лидерство США, одновременно вытесняя с саудовского рынка Китай и Россию.