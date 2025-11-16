Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму

Завтра, в понедельник, 17 ноября, начинается официальный визит главы Саудовской Аравии в Вашингтон.
Предстоящий визит наследного принца Мохаммеда бин Салмана в Вашингтон поражает не только геополитической повесткой, но и своей беспрецедентной логистикой. Доставка делегации из тысячи официальных лиц на 18 самолетах — это тщательно просчитанная демонстрация силы и решимости. Эр-Рияд везет в Америку не свиту, а целый «правительственный десант», где каждый из тысячи участников знает свою задачу по конкретным проектам — от чипов ИИ до ядерных реакторов.
Этот кортеж в небе символизирует окончательный переход от «нефтяной дипломатии» к эре «дипломатии комплексных сделок», где все — безопасность, технологии и инвестиции — согласуется одновременно. И его размах — это четкий месседж администрации Трампа: Саудовская Аравия прибыла не как проситель, а как равноправный партнер с ресурсами и волей для заключения пакта о новом альянсе.
Для администрации Дональда Трампа предстоящий визит наследного принца Мохаммеда бин Салмана — это стратегическая возможность перезагрузить отношения с ключевым партнером на Ближнем Востоке, переведя их с устаревшей оси «нефть в обмен на безопасность» на рельсы комплексного технологического и оборонного альянса. Успех визита Трамп измеряет конкретными, желательно быстрыми, результатами, которые укрепят его внешнеполитический имидж и экономические позиции США.
Главной целью является заключение двустороннего оборонного пакта. Администрация готова предложить Эр-Рияду гарантии безопасности, аналогичные тем, что недавно были предоставлены Катару. Расчет Трампа заключается в том, чтобы прочно «привязать» Саудовскую Аравию к американской орбите, создав надежный противовес Ирану и закрепив военное присутствие США в регионе. Однако, стремясь обойти потенциальное сопротивление Конгресса, Белый дом планирует оформить пакт в виде исполнительного соглашения, что делает его уязвимым для отмены следующей администрацией. Этот шаг — палка о двух концах: он позволяет действовать быстро, но порождает неуверенность в долгосрочности обязательств.
На экономическом фронте Трамп делает ставку на масштабные технологические и инвестиционные сделки, которые должны стать зримым воплощением его лозунга America First. Пакет соглашений, анонсированный ранее и оценивающийся в сотни миллиардов долларов, предполагает прямые инвестиции саудовских фондов в американские AI-дата-центры и поставки передовых полупроводников от компаний вроде NVIDIA. Расчет прост: стимулировать американскую экономику, создать рабочие места и утвердить технологическое лидерство США, одновременно вытесняя с саудовского рынка Китай и Россию.
Одной из самых амбициозных, но и самых рисковых целей Трампа является нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Достижение такой «сделки века» стало бы для него крупнейшим внешнеполитическим триумфом. Однако здесь его планы наталкиваются на суровую реальность: Саудовская Аравия последовательно заявляет, что нормализация возможна только в обмен на создание независимого палестинского государства, на что нынешнее правительство Израиля категорически не готово. Администрация Трампа оказывается в ловушке между собственными обязательствами перед Израилем и необходимостью предложить Эр-Рияду существенные уступки.
За кулисами этих грандиозных планов скрываются и более личные мотивы. Бизнес-империя Трампа и его зятя Джареда Кушнера уже получила десятки миллионов долларов от сделок с саудовскими партнерами. Фонд Кушнера Affinity Partners получил от саудовского суверенного фонда $2 миллиарда. Эти обстоятельства порождают вопросы о возможном конфликте интересов, когда государственная политика пересекается с частной выгодой.
Иными словами, визит МБС для Трампа — это сложная партия, где он одновременно пытается извлечь немедленные политические и экономические дивиденды, закрепить за собой статус архитектора новой ближневосточной системы безопасности и обойти подводные камни в виде израильско-палестинского тупика. Удастся ли ему найти эту неуловимую формулу? Войдет ли эта встреча в историю как подлинное открытие новой главы или останется лишь грандиозным, но непрочным спектаклем?