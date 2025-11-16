В Мексике взбунтовались зумеры

Глава государства заявила, что марши, которые также прошли в других городах Мексики, профинансировали правые политики, выступающие против ее правительства.

Митинг в Мехико был организован молодежными группами «поколения Z» и получил поддержку граждан, протестующих в том числе против недавнего убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо, который призывал к жестким мерам против картелей. Протестующие демонтировали часть заграждения, защищающего Национальный дворец, где проживает Шейнбаум. Полиция, охраняющая комплекс, применила против толпы слезоточивый газ.

Протестующие размахивали плакатами с надписями «Мы все — Карлос Мансо», другие надели ковбойские шляпы в знак уважения к нему.

Мансо был застрелен 1 ноября, когда посещал фестиваль Дня мертвых. Был известен тем, что открыто говорил о бандах наркоторговцев в своем городе и о насилии со стороны картелей, требовал жестких мер против вооруженных членов картелей.

BBC отмечает, что Шейнбаум принимает меры против картелей, но сопротивляется призывам к новой тотальной войне с наркотиками. Президент Мексики сохраняет рейтинг одобрения выше 70% в первый год своего пребывания в должности и добилась успехов в борьбе с торговлей фентанилом — ключевым вопросом для президента США Дональда Трампа. Однако ее критикуют за неспособность остановить насилие, охватившее страну, и она сталкивается с растущей враждебностью со стороны соседних стран.

В начале этого месяца Конгресс Перу проголосовал за то, чтобы объявить Шейнбаум персоной нон грата. Это решение было принято через несколько дней после того, как Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой из-за того, что мексиканское правительство предоставило убежище бывшему премьер-министру Перу, обвиняемому в попытке государственного переворота в 2022 году.