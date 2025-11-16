USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

В Мексике взбунтовались зумеры

13:25 877

В субботу тысячи демонстрантов прошли маршем по столице Мексики, протестуя против насильственных преступлений и политики президента Клаудии Шейнбаум, сообщает BBC.

Глава государства заявила, что марши, которые также прошли в других городах Мексики, профинансировали правые политики, выступающие против ее правительства.

Митинг в Мехико был организован молодежными группами «поколения Z» и получил поддержку граждан, протестующих в том числе против недавнего убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо, который призывал к жестким мерам против картелей. Протестующие демонтировали часть заграждения, защищающего Национальный дворец, где проживает Шейнбаум. Полиция, охраняющая комплекс, применила против толпы слезоточивый газ.

Протестующие размахивали плакатами с надписями «Мы все — Карлос Мансо», другие надели ковбойские шляпы в знак уважения к нему.

Мансо был застрелен 1 ноября, когда посещал фестиваль Дня мертвых. Был известен тем, что открыто говорил о бандах наркоторговцев в своем городе и о насилии со стороны картелей, требовал жестких мер против вооруженных членов картелей.

BBC отмечает, что Шейнбаум принимает меры против картелей, но сопротивляется призывам к новой тотальной войне с наркотиками. Президент Мексики сохраняет рейтинг одобрения выше 70% в первый год своего пребывания в должности и добилась успехов в борьбе с торговлей фентанилом — ключевым вопросом для президента США Дональда Трампа. Однако ее критикуют за неспособность остановить насилие, охватившее страну, и она сталкивается с растущей враждебностью со стороны соседних стран.

В начале этого месяца Конгресс Перу проголосовал за то, чтобы объявить Шейнбаум персоной нон грата. Это решение было принято через несколько дней после того, как Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой из-за того, что мексиканское правительство предоставило убежище бывшему премьер-министру Перу, обвиняемому в попытке государственного переворота в 2022 году.

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 2
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 533
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 705
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1784
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5100
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2369
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5454
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1309
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2129
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4838
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757

