Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Россия заявила о захвате украинских сел

13:41 769

Населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области Украины перешли под контроль российских войск. Об этом заявило российское Минобороны.

Ранее также сообщалось о захвате населенного пункта Яблоково в Запорожской области.

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 2
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 534
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 706
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1785
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5100
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2370
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5454
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1309
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2129
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4838
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757

