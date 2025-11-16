Россия заявила о захвате украинских сел

Населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области Украины перешли под контроль российских войск. Об этом заявило российское Минобороны.
Ранее также сообщалось о захвате населенного пункта Яблоково в Запорожской области.
