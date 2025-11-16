По словам военного обозревателя, украинские журналисты и активисты осознали серьезность ситуации, но «ни украинская армия, ни ее западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих прошлых ошибок».

«Cитуацию больше нельзя замалчивать ни пиар-акциями украинского Генерального штаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее», - пишет Рёпке.

Украина идет к стратегическому поражению на фронте, российские войска продолжают доминировать, написал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке на своей странице в соцсети Х.

Рёпке назвал «бесполезными» поставки западной бронетехники «на фоне растущего доминирования России в области оптоволоконных и других беспилотных систем».

«Западные страны продолжают ограничиваться спорадической помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские беспилотники большой дальности», - пишет Рёпке, призывая снабжать Украину ракетами и дронами.

У военного обозревателя есть претензии к украинской власти. Рёпке считает, что власти Украины, «похоже, воспринимают войну на уничтожение против своей страны лишь отчасти всерьез. Где на самом деле дислоцируются якобы 17 000 человек, мобилизуемых каждый месяц, остается загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте. Дезертирство и временное отсутствие на службе, зачастую приводящее к тому, что целые бригады существуют лишь на бумаге, в основном остаются безнаказанными. Это приводит не только к неверной оценке численности и боеспособности войск, но и к образованию значительных брешей на фронте и, как следствие, к повторным прорывам русских».

По мнению немецкого журналиста, в ноябре, вероятно, будет установлен новый годовой рекорд территориальных потерь. «…Российское наступление в районах, прилегающих к крупным городам Днепр и Запорожье, — вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет. Факт остается фактом: если правительство в Киеве или его западные партнеры немедленно не изменят стратегическую позицию, Россия выиграет эту войну постепенно», - считает Рёпке.