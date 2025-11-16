USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Стратегическое поражение Украины на фронте

14:05 2681

Украина идет к стратегическому поражению на фронте, российские войска продолжают доминировать, написал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке на своей странице в соцсети Х.

«Cитуацию больше нельзя замалчивать ни пиар-акциями украинского Генерального штаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее», - пишет Рёпке.

По словам военного обозревателя, украинские журналисты и активисты осознали серьезность ситуации, но «ни украинская армия, ни ее западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих прошлых ошибок».

Рёпке предрек Украине стратегическое поражение

Рёпке назвал «бесполезными» поставки западной бронетехники «на фоне растущего доминирования России в области оптоволоконных и других беспилотных систем».

«Западные страны продолжают ограничиваться спорадической помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские беспилотники большой дальности», - пишет Рёпке, призывая снабжать Украину ракетами и дронами.

У военного обозревателя есть претензии к украинской власти. Рёпке считает, что власти Украины, «похоже, воспринимают войну на уничтожение против своей страны лишь отчасти всерьез. Где на самом деле дислоцируются якобы 17 000 человек, мобилизуемых каждый месяц, остается загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте. Дезертирство и временное отсутствие на службе, зачастую приводящее к тому, что целые бригады существуют лишь на бумаге, в основном остаются безнаказанными. Это приводит не только к неверной оценке численности и боеспособности войск, но и к образованию значительных брешей на фронте и, как следствие, к повторным прорывам русских».

По мнению немецкого журналиста, в ноябре, вероятно, будет установлен новый годовой рекорд территориальных потерь. «…Российское наступление в районах, прилегающих к крупным городам Днепр и Запорожье, — вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет. Факт остается фактом: если правительство в Киеве или его западные партнеры немедленно не изменят стратегическую позицию, Россия выиграет эту войну постепенно», - считает Рёпке.

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 3
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 536
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 707
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1785
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5100
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2370
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5454
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1309
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2129
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4838
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 3
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 536
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 707
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1785
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5100
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2370
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5454
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1309
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2129
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4838
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться