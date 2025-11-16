USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Перемирия до весны не будет

считает президент Финляндии
14:14 560

Прекращение огня в Украине маловероятно до весны, европейские союзники должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на коррупционный скандал в украинской энергетике, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — сказал он.

По мнению Стубба, президент Украины Владимир Зеленский должен «быстро разобраться с обвинениями в откатах и хищениях», поскольку скандал играет на руку России. В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева, который сталкивается с постепенным продвижением России на поле боя.

По его словам, три больших вопроса на пути к перемирию — это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и «достижение понимания по территориальным претензиям».

По словам Стубба, для установления мира в Украине Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и президента РФ, чтобы «изменить его стратегическое мышление».

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 4
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 539
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 708
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1786
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5100
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2371
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5454
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1309
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2130
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4839
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4757

