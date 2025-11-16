Перемирия до весны не будет

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — сказал он.

Прекращение огня в Украине маловероятно до весны, европейские союзники должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на коррупционный скандал в украинской энергетике, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

По мнению Стубба, президент Украины Владимир Зеленский должен «быстро разобраться с обвинениями в откатах и хищениях», поскольку скандал играет на руку России. В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева, который сталкивается с постепенным продвижением России на поле боя.

По его словам, три больших вопроса на пути к перемирию — это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и «достижение понимания по территориальным претензиям».

По словам Стубба, для установления мира в Украине Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и президента РФ, чтобы «изменить его стратегическое мышление».