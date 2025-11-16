В Кремле заявили: От США поступило много сигналов

По его словам, российская сторона считает, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования.

Россия активно ведет переговоры с США по украинскому вопросу «на основе тех пониманий», которые были достигнуты при встрече глав государств в Анкоридже. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Еще не было официального опровержения с их стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют», — отметил Ушаков.

Помощник президента РФ добавил, что было много сигналов, какие-то России «нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж».

По его словам, Россия продолжает контакты с США, в том числе насчет возможной новой встречи президентов двух стран.

Ушаков напомнил, что президенты РФ и США договорились о саммите в Будапеште еще во время телефонного разговора 16 октября. «Потом встречу на какое-то время отложили, но контакты на этот счет идут», — сказал он.

Ушаков также сказал, что «понимания Анкориджа доведены до киевской стороны, в Киеве знают об этом, им это не нравится. Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем».