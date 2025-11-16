USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

В Кремле заявили: От США поступило много сигналов

14:28 618

Россия активно ведет переговоры с США по украинскому вопросу «на основе тех пониманий», которые были достигнуты при встрече глав государств в Анкоридже. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона считает, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования.

«Еще не было официального опровержения с их стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют», — отметил Ушаков.

Помощник президента РФ добавил, что было много сигналов, какие-то России «нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж».

По его словам, Россия продолжает контакты с США, в том числе насчет возможной новой встречи президентов двух стран.

Ушаков напомнил, что президенты РФ и США договорились о саммите в Будапеште еще во время телефонного разговора 16 октября. «Потом встречу на какое-то время отложили, но контакты на этот счет идут», — сказал он.

Ушаков также сказал, что «понимания Анкориджа доведены до киевской стороны, в Киеве знают об этом, им это не нравится. Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем».

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 4
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 540
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 710
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1787
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5100
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2372
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5454
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1309
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2130
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4841
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4758

