Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе

детали от Генштаба ВСУ
14:41 710

Военные Украины ударили по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ, а также по базе хранения беспилотников подразделения «Рубикон» и перекачивающей станции горюче-смазочных материалов на находящейся под контролем России территории Донецкой области. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным Генштаба, ежегодный объем переработки НПЗ составляет 8,8 млн тонн, предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции.

Кроме этого, украинские военные уточнили результаты поражения НПЗ «Рязанский». Там повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов, отметили в Генштабе ВСУ.

