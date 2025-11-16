Президент Финляндии заявил о «стратегической ошибке» России

По его словам, это стало «еще одним примером стратегической ошибки» России. «У них (РФ) была возможность, но они ее упустили», — считает Стубб.

Об отмене встречи президентов РФ и США стало известно после разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, напомнил Стубб. Он предположил, что Рубио допустил, что «[позиция] русских не сдвинулась ни на дюйм» и «незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку или что-то подобное».

Путин и Трамп договорились встретиться во время телефонного разговора, который прошел 16 октября. Наиболее вероятным местом проведения саммита был назван Будапешт, однако через неделю американский президент отменил встречу, так как, по его словам, пока не удается «достичь нужной цели». «Не хотелось бы терять время впустую», — пояснил Трамп. Путин же говорил, что встреча не отменена, а перенесена.

По сведениям Financial Times, Трамп отменил встречу после того, как Россия направила США меморандум с требованиями по Украине, где повторялись прежние условия мира. Лавров, комментируя информацию FT, заявил, что США получили документ еще до разговора президентов и не показали своего недовольства.