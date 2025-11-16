Армия России теряет контроль над Купянском

Российская армия постепенно теряет контроль над Купянском в Харьковской области. При этом ситуация в городе сложная для обеих сторон. Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Этого как тогда не было, так и сейчас нет. Более того, идет тенденция к тому, что россияне теряют постепенно контроль над городом, над теми районами, где они были — это северные районы, куда они зашли и пытались закрепиться, но их там стало меньше вследствие эффективных контрдействий. Пока победой назвать нельзя, пока это рабочий процесс», — сказал Трегубов.

По его словам, при этом ситуация сложная для обеих сторон. Город не имеет эффективной логистики с российской стороны, и она крайне затруднена с украинской. «Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе, страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продовольствия. Тем не менее у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них определенным образом сложнее», - утверждает Трегубов.