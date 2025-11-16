USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Армия России теряет контроль над Купянском

утверждают украинские военные
15:12 547

Российская армия постепенно теряет контроль над Купянском в Харьковской области. При этом ситуация в городе сложная для обеих сторон. Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он опроверг заявления президента РФ Владимира Путина о том, что на Купянском направлении якобы украинские военные «все окружены».

«Этого как тогда не было, так и сейчас нет. Более того, идет тенденция к тому, что россияне теряют постепенно контроль над городом, над теми районами, где они были — это северные районы, куда они зашли и пытались закрепиться, но их там стало меньше вследствие эффективных контрдействий. Пока победой назвать нельзя, пока это рабочий процесс», — сказал Трегубов.

По его словам, при этом ситуация сложная для обеих сторон. Город не имеет эффективной логистики с российской стороны, и она крайне затруднена с украинской. «Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе, страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продовольствия. Тем не менее у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них определенным образом сложнее», - утверждает Трегубов.

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 12
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 548
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 714
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 1792
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
02:53 5102
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 2373
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
00:41 5454
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
12:45 1310
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
12:11 2136
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
11:57 4845
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
15 ноября 2025, 22:29 4759

