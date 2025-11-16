USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

От Международной космической станции до авиасимуляторов: мировая молодежь формирует будущее ИКТ на саммите в Баку

В Баку состоялся Глобальный молодежный саммит Международного союза электросвязи (МСЭ) 2025, посвященный молодежи и приуроченный к Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВТРК-25).

Саммит объединил более 500 участников из 60 стран мира, включая молодых новаторов, государственных деятелей и лидеров индустрии, чтобы содействовать участию молодежи в формировании будущего цифрового развития.

На церемонии открытия выступили заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самеддин Асадов и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава. Выступающие подчеркнули важнейшую роль активного участия молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также роль космической индустрии и технологий в достижении глобальных целей развития.

После церемонии открытия прошла сессия «Межпоколенческий диалог», в рамках которой молодые участники из шести региональных представительств МСЭ и Азербайджана провели обмен мнениями и идеями.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии, семинары и дискуссии в Национальной академии авиации, Космической академии Азеркосмоса и Инновационном центре STEAM.

В Национальной академии авиации состоялась интерактивная сессия, посвященная созданию равных возможностей для молодых специалистов с использованием ИКТ. Также были организованы технические экскурсии по авиационным симуляторам, аэрокосмическим лабораториям и центру авиационных технологий.

В Космической академии Азеркосмоса прошел практический семинар «Установление связи с Международной космической станцией», где студенты вузов учились собирать собственные орбитальные антенны и устанавливать прямую связь с Международной космической станцией (МКС).

Инновационный центр STEAM принял интерактивную панельную дискуссию с участием космонавтов Альпера Гезеравджи (первого космонавта Турции), Тувы Джихангир Атасевер (второго космонавта Турции) и Думитру Дорина Прунариу (первого космонавта Румынии). Дискуссия была посвящена роли телекоммуникаций в космических исследованиях и завершилась сессией автографов.

День завершился культурным и межпоколенческим нетворкинг-приемом в отеле «Хилтон», который объединил участников ВТРК-25, молодых специалистов и видных общественных деятелей, создав условия для развития сотрудничества и диалога.

Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
Вечный заложник чужих геополитических игр
Вечный заложник чужих геополитических игр былое и думы; все еще актуально
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
Турция и Египет объединяются
Турция и Египет объединяются новый поворот
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
В Израиле заявили: Палестины не будет, а сектор Газа демилитаризуют
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Президенты Кыргызстана и Таджикистана поздравляют Азербайджан
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте фото; обновлено 11:57
С нефтью без воды
С нефтью без воды главная тема
