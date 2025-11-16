От Международной космической станции до авиасимуляторов: мировая молодежь формирует будущее ИКТ на саммите в Баку

Саммит объединил более 500 участников из 60 стран мира, включая молодых новаторов, государственных деятелей и лидеров индустрии, чтобы содействовать участию молодежи в формировании будущего цифрового развития.

В Баку состоялся Глобальный молодежный саммит Международного союза электросвязи (МСЭ) 2025, посвященный молодежи и приуроченный к Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВТРК-25).

На церемонии открытия выступили заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самеддин Асадов и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава. Выступающие подчеркнули важнейшую роль активного участия молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также роль космической индустрии и технологий в достижении глобальных целей развития.

После церемонии открытия прошла сессия «Межпоколенческий диалог», в рамках которой молодые участники из шести региональных представительств МСЭ и Азербайджана провели обмен мнениями и идеями.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии, семинары и дискуссии в Национальной академии авиации, Космической академии Азеркосмоса и Инновационном центре STEAM.