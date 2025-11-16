Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже

В Гянджинском дворце спорта сегодня завершается чемпионат Европы по спортивной аэробике с участием более 150 гимнастов и гимнасток из 18 стран.

Азербайджанский смешанный дуэт Владимир Долматов - Медина Мустафаева победил сегодня в финале и завоевал титул чемпионов Европы! Наши спортсмены с результатом 19,600 балла опередили всех соперников. Серебро у украинцев, бронза у турецкого дуэта.

В прошлом году Владимир и Медина стали серебряными призерами чемпионата мира. Также они являются победителями Исламиады 2022 года.