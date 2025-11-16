USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Россия модернизировала свою ядерку

разведка НАТО
15:46 1024

Россия завершила модернизацию арсенала ядерного оружия, говорится в секретном докладе разведки НАТО, с которым ознакомилась немецкая газета Welt.

По сообщению газеты, согласно этому документу, президент РФ Владимир Путин получил несколько новых подводных лодок, ракеты средней дальности и ядерный ракетный комплекс «Буревестник».

По информации НАТО, «Буревестник» может лететь со скоростью более 900 км в час при дальности полета в 14 000 км. Эксперты также подтверждают заявления Путина о том, что ракета способна длительное время маневрировать, прежде чем поразит цель. Во время одного испытания она находилась в воздухе 15 часов.

Американские специалисты исходят из того, что ракета может летать даже днями благодаря ядерному двигателю. «Буревестник», считают в НАТО, может стать серьезной угрозой для Европы.

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 411
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5332
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1059
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1252
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1399
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5687
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 877
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2620
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1807
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2754

ЭТО ВАЖНО

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 411
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5332
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1059
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1252
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1399
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5687
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 877
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2620
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1807
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться