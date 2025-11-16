Россия модернизировала свою ядерку

Россия завершила модернизацию арсенала ядерного оружия, говорится в секретном докладе разведки НАТО, с которым ознакомилась немецкая газета Welt.

По сообщению газеты, согласно этому документу, президент РФ Владимир Путин получил несколько новых подводных лодок, ракеты средней дальности и ядерный ракетный комплекс «Буревестник».

По информации НАТО, «Буревестник» может лететь со скоростью более 900 км в час при дальности полета в 14 000 км. Эксперты также подтверждают заявления Путина о том, что ракета способна длительное время маневрировать, прежде чем поразит цель. Во время одного испытания она находилась в воздухе 15 часов.

Американские специалисты исходят из того, что ракета может летать даже днями благодаря ядерному двигателю. «Буревестник», считают в НАТО, может стать серьезной угрозой для Европы.